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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Рейнджерс
Динамо К - Рейнджерс: обзор матча 06 августа 2024
Динамо К
06.08.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Рейнджерс
38'
А. Ярмоленко
90+4'
С. Дессер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Рейнджерс
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
С. Дессер
Пас отдал
В. Черны
90'
Желтая карточка
С. Дессер
85'
Желтая карточка
Д. Суттар
80'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
М. Диоманде
78'
Желтая карточка
Д. Тавернье
Замена
Н. Волошин
️️️️
А. Ярмоленко
77'
Замена
М. Брагару
️️️️
В. Кабаев
77'
71'
Замена
Д. Стерлинг
️️️️
К. Бэррон
Замена
Д. Лонвейк
️️️️
Н. Шапаренко
69'
Замена
В. Буяльский
️️️️
А. Пихаленок
69'
46'
Замена
Жефте
️️️️
С. Райт
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
В. Ванат
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Коннор Бэррон
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
6
Жефте
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
90
Данило
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бущан
2
Вивчаренко
4
Попов
32
Михавко
20
Караваев
6
Бражко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
4-2-3-1
1
Батлэнд
2
Тавернье
27
Балогун
33
Йилмаз
4
Суттар
18
Бэррон
10
Диоманде
45
Маккосленд
11
Райт
10
Лоуренс
9
Дессер
10
Шапаренко
21
Лонвейк
21
Лонвейк
10
Шапаренко
8
Пихаленок
29
Буяльский
29
Буяльский
8
Пихаленок
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
11
Райт
6
Жефте
6
Жефте
11
Райт
18
Бэррон
21
Стерлинг
21
Стерлинг
18
Бэррон
10
Диоманде
26
Доуэлл
26
Доуэлл
10
Диоманде
Остались в запасе
Динамо К
Рейнджерс
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Динамо К - Рейнджерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Рейнджерс
- : -
02.12.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
2 : 1
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Донатас Румшас
(Паланга)
Стадион:
Арена Люблин
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