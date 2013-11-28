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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Динамо К
Генк - Динамо К: обзор матча 28 ноября 2013
Генк
28.11.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 5 тур
3 : 1
Завершен
Динамо К
17'
Й. Фоссен (П)
37'
Б. Кумордзи
40'
Б. Де Кеулаер
9'
А. Ярмоленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Динамо К
Замена
П. Геркенс
️️️️
Б. Кумордзи
87'
Желтая карточка
Б. Кумордзи
78'
72'
Замена
Е. Макаренко
️️️️
Ю. Бельханда
59'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
55'
Замена
Р. Безус
️️️️
Д. Ленс
Замена
Ж. Симайс
️️️️
Д. Чиманга
53'
52'
Желтая карточка
С. Сидорчук
Желтая карточка
Б. Де Кеулаер
45'
Желтая карточка
Т. Буффель
43'
ГОЛ! 3:1!
Б. Де Кеулаер
Пас отдал
Ж. Горью
40'
ГОЛ! 2:1!
Б. Кумордзи
Пас отдал
Й. Фоссен
37'
Замена
Б. Де Кеулаер
️️️️
Ф. Камю
18'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Й. Фоссен
17'
16'
Желтая карточка
Е. Хачериди
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Ласло Котелеш
ВР
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
11
Халим Хиланд
ОП
7
Томас Буффель
ЦП
17
Жульен Горью
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Генк
1
Кристоф ван Хаут
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
40
Аюб Тимбе Масика
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
10
Бенджамин Де Кеулаер
ПП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
4-1-4-1
26
Котелеш
3
Чиманга
3
Кулибали
5
Кара
16
Нгонгка
11
Хиланд
7
Буффель
2
Кумордзи
23
Камю
17
Горью
9
Фоссен
3-5-1-1
35
Коваль
15
Драгович
34
Хачериди
14
Тремулинас
20
Гусев
20
Бельханда
8
Сидорчук
44
Велозу
17
Ленс
7
Ярмоленко
12
Идейе
3
Чиманга
12
Симайс
12
Симайс
3
Чиманга
2
Кумордзи
16
Геркенс
16
Геркенс
2
Кумордзи
23
Камю
10
Де Кеулаер
10
Де Кеулаер
23
Камю
17
Ленс
90
Безус
90
Безус
17
Ленс
20
Бельханда
8
Макаренко
8
Макаренко
20
Бельханда
Остались в запасе
Генк
Динамо К
40
Аюб Тимбе Масика
ЦП
1
Кристоф ван Хаут
ВР
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
1
Артур Рудько
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
40
Аюб Тимбе Масика
ЦП
1
Кристоф ван Хаут
ВР
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Главный тренер
Марио Бин
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Генк - Динамо К
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Дуарте Гомеш
(Лиссабон)
Стадион:
Цегека Арена
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