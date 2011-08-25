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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Литекс
Динамо К - Литекс: обзор матча 25 августа 2011
Динамо К
25.08.2011, четверг, 21:00
Лига Европы
1 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Литекс
74'
А. Милевский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Литекс
Желтая карточка
Г. Миланов
Замена
Д. Джерманович
️️️️
Т. Мирасема
Замена
Л. Аруна
️️️️
А. Ярмоленко
Вторая желтая
М. Жоссе
Замена
Д. Гармаш
️️️️
А. Алиев
ГОЛ! 1:0!
А. Милевский
Пас отдал
А. Алиев
Замена
С. Тодоров
️️️️
С. Содо
Желтая карточка
М. Жоссе
Замена
Р. Флорес
️️️️
А. Цветков
Замена
Г. Попов
️️️️
Юссуф
Желтая карточка
Е. Хачериди
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Желтая карточка
А. Милевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
3
Бетао
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ОП
26
Роман Еременко
АП
88
Александр Алиев
ПП
0
Артем Милевский
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Литекс
31
Винисиус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
22
Онанга Итуа
ЦЗ
6
Александр Цветков
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛВ
11
Тиаго Мирасема
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
7
Христо Янев
(К)
АП
18
Илья Миланов
ПВ
12
Селио Содо
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Литекс
26
Евгений Александров
ВР
22
Пламен Николов
ЦЗ
15
Роберт Флорес
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
27
Момсил Цветанов
ЦФ
14
Деяе Джерманович
ЦФ
99
Светослав Тодоров
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шовковский
3
Бетао
34
Хачериди
24
Юссуф
21
Данило Силва
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
88
Алиев
26
Еременко
12
Идейе
0
Милевский
4-2-3-1
31
Винисиус
6
Цветков
5
Бодуров
22
Итуа
11
Занев
11
Тиаго Мирасема
6
Жоссе
18
Миланов
7
Янев
17
Миланов
12
Селио Содо
24
Юссуф
3
Попов
3
Попов
24
Юссуф
7
Ярмоленко
25
Аруна
25
Аруна
7
Ярмоленко
88
Алиев
19
Гармаш
19
Гармаш
88
Алиев
6
Цветков
15
Флорес
15
Флорес
6
Цветков
11
Тиаго Мирасема
14
Джерманович
14
Джерманович
11
Тиаго Мирасема
12
Селио Содо
99
Тодоров
99
Тодоров
12
Селио Содо
Остались в запасе
Динамо К
Литекс
35
Максим Коваль
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
27
Момсил Цветанов
ЦФ
26
Евгений Александров
ВР
22
Пламен Николов
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
Остались в запасе
27
Момсил Цветанов
ЦФ
26
Евгений Александров
ВР
22
Пламен Николов
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Динамо К - Литекс
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Литекс
Товарищеские матчи
Литекс
1 : 3
11.02.2016
Спартак
Товарищеские матчи
Рубин
2 : 1
08.02.2016
Литекс
Лига Европы, 1 раунд
Литекс
2 : 2
09.07.2015
Елгава
Лига Европы, 1 раунд
Елгава
1 : 1
02.07.2015
Литекс
Товарищеские матчи
Динамо
4 : 0
13.02.2015
Литекс
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Где смотреть матч:
"2+2" 21:00 (прямая)
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