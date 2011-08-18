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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Литекс - Динамо К
Литекс - Динамо К: обзор матча 18 августа 2011
Литекс
18.08.2011, четверг, 20:45
Лига Европы
1 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Динамо К
13'
Х. Янев
8'
М. Нинкович (П)
77'
Б. Идейе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литекс - Динамо К
+2
Замена
Д. Гармаш
️️️️
А. Милевский
Желтая карточка
Н. Бодуров
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Ярмоленко
ГОЛ! 1:2!
Б. Идейе
Пас отдал
Р. Еременко
Желтая карточка
Х. Янев
Замена
С. Тодоров
️️️️
Т. Мирасема
Замена
Г. Миланов
️️️️
М. Жоссе
Замена
Л. Аруна
️️️️
М. Нинкович
Замена
П. Николов
️️️️
О. Итуа
Желтая карточка
Р. Еременко
Желтая карточка
Г. Попов
ГОЛ! 1:1!
Х. Янев
13'
Желтая карточка
П. Занев
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Нинкович
Желтая карточка
Винисиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литекс
31
Винисиус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
22
Онанга Итуа
ЦЗ
6
Александр Цветков
ЦЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ПЗ
7
Христо Янев
(К)
ЛВ
6
Максим Жоссе
ЦП
11
Тиаго Мирасема
ЦП
21
Том
ПП
12
Селио Содо
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
26
Роман Еременко
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
36
Милош Нинкович
АП
0
Артем Милевский
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Литекс
26
Евгений Александров
ВР
22
Пламен Николов
ЦЗ
15
Роберт Флорес
ЦП
99
Светослав Тодоров
ЦФ
14
Деяе Джерманович
ЦФ
27
Момсил Цветанов
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
88
Александр Алиев
АП
3-2-3-1-1
31
Винисиус
22
Итуа
6
Цветков
5
Бодуров
11
Занев
17
Миланов
6
Жоссе
11
Тиаго Мирасема
21
Том
7
Янев
12
Селио Содо
4-2-3-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
3
Бетао
24
Юссуф
3
Попов
26
Еременко
5
Вукоевич
0
Милевский
36
Нинкович
7
Ярмоленко
12
Идейе
11
Тиаго Мирасема
99
Тодоров
99
Тодоров
11
Тиаго Мирасема
22
Итуа
22
Николов
22
Николов
22
Итуа
36
Нинкович
25
Аруна
25
Аруна
36
Нинкович
0
Милевский
19
Гармаш
19
Гармаш
0
Милевский
7
Ярмоленко
88
Алиев
88
Алиев
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Литекс
Динамо К
26
Евгений Александров
ВР
14
Деяе Джерманович
ЦФ
15
Роберт Флорес
ЦП
27
Момсил Цветанов
ЦФ
35
Максим Коваль
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
26
Евгений Александров
ВР
14
Деяе Джерманович
ЦФ
15
Роберт Флорес
ЦП
27
Момсил Цветанов
ЦФ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Литекс - Динамо К
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Литекс
Товарищеские матчи
Литекс
1 : 3
11.02.2016
Спартак
Товарищеские матчи
Рубин
2 : 1
08.02.2016
Литекс
Лига Европы, 1 раунд
Литекс
2 : 2
09.07.2015
Елгава
Лига Европы, 1 раунд
Елгава
1 : 1
02.07.2015
Литекс
Товарищеские матчи
Динамо
4 : 0
13.02.2015
Литекс
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Ловеч
Где смотреть матч:
"2+2" 20:30 (прямая)
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