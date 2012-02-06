Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Гуанчжоу Эвергранд - Динамо К
Гуанчжоу Эвергранд - Динамо К: обзор матча 06 февраля 2012
Гуанчжоу Эвергранд
06.02.2012, понедельник, 19:00
Marbella Cup, 1/2 финала
0 : 4
Завершен
Динамо К
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гуанчжоу Эвергранд - Динамо К
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гуанчжоу Эвергранд
Товарищеские матчи
Зенит
4 : 1
28.01.2018
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
Санфречче Хиросима
2 : 1
20.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Барселона
3 : 0
17.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Америка
1 : 2
13.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Товарищеские матчи
Гуанчжоу Эвергранд
6 : 2
06.07.2014
Гамбург
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Новости команд
Все
Гуанчжоу Эвергранд
Динамо К
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Бывший самый дорогой клуб мира лишился профессионального статуса
2025.01.07 12:09
4
Конте может вернуться в сборную Италии после ухода Манчини
2021.02.04 08:00
3
Липпи завершил тренерскую карьеру
2020.10.22 18:26
3
Sky Sports: «Гуанчжоу Эвергранд» построит стадион за 1,5 миллиарда
2020.04.16 21:59
4
«Гуанчжоу Эвергранд» уволил Каннаваро. Команда лидирует в чемпионате Китая
2019.10.29 00:18
3
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+