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Лига Европы 2026/2027
Дюделанж - Бетис
Дюделанж - Бетис: обзор матча 13 декабря 2018
Дюделанж
13.12.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа F, 6 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дюделанж - Бетис
Желтая карточка
Л. Боннефо
90'
+4
Желтая карточка
Т. Шнелл
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюделанж
12
Ландри Боннефо
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
26
Джерри Премпе
ЦЗ
39
Анисс Эль-Хрити
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
14
Клеман Кутюрье
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
22
Стелвио
ЦП
7
Доминик Штольц
АП
4
Давид Тюрпель
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Бетис
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
27
Франсис
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Дюделанж
27
Брайан Мелисс
ЦЗ
29
Кевин Мальже
ЦЗ
8
Марио Покар
ЦП
31
Леон Йенсен
ЦП
6
Марк-Андре Крушка
ЦП
90
Николя Перес
ЦФ
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Рияд Будебуз
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-4-1-1
12
Боннефо
32
Йорданов
26
Премпе
39
Эль-Хрити
5
Шнелл
10
Синани
99
Кения
22
Стелвио
14
Кутюрье
7
Штольц
4
Тюрпель
2-1-3-3-1
1
Жоэль
3
Феддаль
26
Сидней
10
Карвалью
6
Каптум
27
Франсис
6
Хави Гарсия
17
Хоакин
37
Тельо
14
Инуи
80
Морон
Остались в запасе
Дюделанж
Бетис
27
Брайан Мелисс
ЦЗ
29
Кевин Мальже
ЦЗ
8
Марио Покар
ЦП
31
Леон Йенсен
ЦП
6
Марк-Андре Крушка
ЦП
90
Николя Перес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
13
Пау Лопес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Рияд Будебуз
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
27
Брайан Мелисс
ЦЗ
29
Кевин Мальже
ЦЗ
8
Марио Покар
ЦП
31
Леон Йенсен
ЦП
6
Марк-Андре Крушка
ЦП
90
Николя Перес
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Рияд Будебуз
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Дюделанж - Бетис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Йос Носбаум
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