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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр - Русенборг
Днепр - Русенборг: обзор матча 10 декабря 2015
Днепр
10.12.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 6 тур
3 : 0
Завершен
Русенборг
35'
Матеус
60'
Матеус
79'
Е. Шахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Русенборг
Замена
И. Томечак
️️️️
Д. Хайро Руис
85'
84'
Замена
Д. Саетер
️️️️
М. Дорсин
Замена
Р. Безус
️️️️
Е. Шахов
80'
ГОЛ! 3:0!
Е. Шахов
Пас отдал
Матеус
79'
Замена
В. Лучкевич
️️️️
Б. Гама
77'
70'
Желтая карточка
М. Йенсен
69'
Замена
Т. Миккельсен
️️️️
П. Хелланд
69'
Замена
А. Конрадсен
️️️️
Я. де Ланлай
Желтая карточка
Эдмар
62'
ГОЛ! 2:0!
Матеус
Пас отдал
Л. Матос
60'
52'
Желтая карточка
Й. Скельвик
Желтая карточка
Е. Шахов
37'
ГОЛ! 1:0!
Матеус
Пас отдал
Б. Гама
35'
15'
Желтая карточка
Я. де Ланлай
Желтая карточка
П. Гуйе
12'
12'
Пенальти не реализован!
П. Хелланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
36
Андерсон Пико
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
90
Данило
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
Русенборг
12
Александр Лунд Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
17
Джон-Хоу Саетер
ЦП
37
Якоб Тромсдаль
ЦП
11
Тобиас Миккельсен
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
3-2-3-2
71
Бойко
19
Чигринский
18
Гуйе
14
Чеберячко
3
Лео Матос
44
Федецкий
8
Эдмар
16
Гама
28
Шахов
99
Матеус
7
Руис
2-1-5-1-1
1
Хансен
7
Хелланд
3
Дорсин
10
Селнаэс
18
Мидтсьё
22
Свенссон
16
Скельвик
10
Вилхьялмссон
31
Йенсен
11
де Ланлай
16
Содерлунд
7
Руис
27
Томечак
27
Томечак
7
Руис
16
Гама
7
Лучкевич
7
Лучкевич
16
Гама
28
Шахов
90
Безус
90
Безус
28
Шахов
3
Дорсин
17
Саетер
17
Саетер
3
Дорсин
7
Хелланд
11
Миккельсен
11
Миккельсен
7
Хелланд
11
де Ланлай
16
Конрадсен
16
Конрадсен
11
де Ланлай
Остались в запасе
Днепр
Русенборг
36
Андерсон Пико
ЦЗ
16
Денис Шелихов
ВР
90
Данило
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
37
Якоб Тромсдаль
ЦП
12
Александр Лунд Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
Остались в запасе
36
Андерсон Пико
ЦЗ
16
Денис Шелихов
ВР
90
Данило
ЦП
Остались в запасе
37
Якоб Тромсдаль
ЦП
12
Александр Лунд Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Днепр - Русенборг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Клосснер
(Берн)
Стадион:
Днепр-Арена
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