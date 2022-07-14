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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пайде - Динамо Тб
Пайде - Динамо Тб: обзор матча 14 июля 2022
Пайде
14.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 2
Первый матч – 3 : 2
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Динамо Тб
69'
Д. Схиртладзе
93'
Д. Антилевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Пайде - Динамо Тб
105'
+1
Желтая карточка
G. Gabedava
93'
ГОЛ! 0:2!
Д. Антилевский
Пас отдал
У. Камара
Желтая карточка
К. Меол
91'
90'
Замена
А. Каландадзе
️️️️
Д. Кобоури
Замена
К. Палумец
️️️️
H. Ojamaa
90'
79'
Замена
Д. Антилевский
️️️️
Д. Схиртладзе
Замена
К. Пихт
️️️️
С. Лутс
76'
Замена
S. Mosnikov
️️️️
А. Фролов
76'
69'
ГОЛ! 0:1!
Д. Схиртладзе
Пас отдал
У. Камара
68'
Замена
G. Gabedava
️️️️
T. Kirkitadze
59'
Замена
У. Камара
️️️️
Г. Моцрапишвили
59'
Замена
Г. Куция
️️️️
И. Улад Омар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пайде
1
Микхел Аксалу
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
19
Сиим Лутс
ЦП
80
Доминик Симон
ЦП
10
Андрей Фролов
ЦП
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
12
A. Razak Yusif
ЦФ
29
Joseph Saliste
ЦФ
33
Карл Меол
ЦФ
11
Kaimar Saag
ЦФ
31
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
Главный тренер
Карел Волайд
Динамо Тб
1
Андрес Прието
ВР
31
Леван Харабадзе
ЛЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
2
Николоз Мали
ПЗ
8
Гиорги Моцрапишвили
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
7
Давид Схиртладзе
ЦП
19
Simon Gbegnon
ЦФ
0
T. Kirkitadze
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Пайде
99
Ebrima Jarju
ВР
7
Роби Саарма
ЦП
17
Raimond Eino
ЦП
26
Бубакарр Тамбеду
ЦП
7
Herol Riiberg
ЦП
77
Marten Henrik Kelement
ЦП
16
S. Mosnikov
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
28
Rasmus Kallas
ЦФ
3
Kristjan Pelt
ЦФ
80
Кевор Палумец
ЦФ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
Динамо Тб
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
4
Саба Хвадагиани
ЦЗ
3
Александре Каландадзе
ЦФ
31
Giorgi Chkhetiani
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
1
Давит Кереселидзе
ЦФ
28
Усман Камара
ЦФ
9
Giorgi Gabedava
ЦФ
19
Станислав Беленький
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
1-3-5
1
Аксалу
24
Клаван
19
Лутс
80
Симон
10
Фролов
29
31
11
33
Меол
12
3-3-2
1
Прието
2
Мали
5
Кобоури
31
Харабадзе
8
Моцрапишвили
11
Омар
7
Схиртладзе
0
19
10
Фролов
16
16
10
Фролов
19
Лутс
20
Пихт
20
Пихт
19
Лутс
15
80
Палумец
80
Палумец
15
5
Кобоури
3
Каландадзе
3
Каландадзе
5
Кобоури
11
Омар
27
Куция
27
Куция
11
Омар
8
Моцрапишвили
28
Камара
28
Камара
8
Моцрапишвили
0
9
9
0
7
Схиртладзе
90
Антилевский
90
Антилевский
7
Схиртладзе
Остались в запасе
Пайде
Динамо Тб
99
Ebrima Jarju
ВР
7
Роби Саарма
ЦП
17
Raimond Eino
ЦП
26
Бубакарр Тамбеду
ЦП
7
Herol Riiberg
ЦП
77
Marten Henrik Kelement
ЦП
28
Rasmus Kallas
ЦФ
3
Kristjan Pelt
ЦФ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
Главный тренер
Карел Волайд
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
4
Саба Хвадагиани
ЦЗ
31
Giorgi Chkhetiani
ЦФ
1
Давит Кереселидзе
ЦФ
19
Станислав Беленький
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
99
Ebrima Jarju
ВР
7
Роби Саарма
ЦП
17
Raimond Eino
ЦП
26
Бубакарр Тамбеду
ЦП
7
Herol Riiberg
ЦП
77
Marten Henrik Kelement
ЦП
28
Rasmus Kallas
ЦФ
3
Kristjan Pelt
ЦФ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
Остались в запасе
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
4
Саба Хвадагиани
ЦЗ
31
Giorgi Chkhetiani
ЦФ
1
Давит Кереселидзе
ЦФ
19
Станислав Беленький
ЦФ
Главный тренер
Карел Волайд
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Пайде - Динамо Тб
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Пярну Вапрус
0 : 1
31.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Курессааре
0 : 1
24.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Пайде
2 : 1
18.10.2026
Нарва Транс
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Мешахте
- : -
29.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Гагра
1 : 2
24.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
1 : 1
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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