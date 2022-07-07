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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Динамо Тб - Пайде
Динамо Тб - Пайде: обзор матча 07 июля 2022
Динамо Тб
07.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 3
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Пайде
22'
Д. Схиртладзе
65'
Л. Харабадзе
61'
С. Лутс
89'
К. Пихт
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо Тб - Пайде
89'
ГОЛ! 2:2!
К. Пихт
88'
Замена
S. Mosnikov
️️️️
С. Лутс
Замена
Д. Кобоури
️️️️
T. Kirkitadze
86'
78'
Замена
Э. Тур
️️️️
H. Ojamaa
78'
Замена
К. Пихт
️️️️
D. Owusu-Sekyere
Замена
С. Беленький
️️️️
Д. Схиртладзе
70'
ГОЛ! 2:1!
Л. Харабадзе
65'
61'
ГОЛ! 1:1!
С. Лутс
Замена
И. Улад Омар
️️️️
У. Камара
58'
ГОЛ! 1:0!
Д. Схиртладзе
Пас отдал
Н. Мали
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Тб
1
Андрес Прието
ВР
2
Николоз Мали
ПЗ
23
Анзор Меквабишвили
ОП
19
Simon Gbegnon
ЦФ
3
Александре Каландадзе
ЦФ
31
Леван Харабадзе
ЦФ
0
T. Kirkitadze
ЦФ
28
Усман Камара
ЦФ
7
Давид Схиртладзе
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Пайде
1
Микхел Аксалу
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Андрей Фролов
ЦП
19
Сиим Лутс
ЦП
29
Joseph Saliste
ЦФ
12
A. Razak Yusif
ЦФ
33
Карл Меол
ЦФ
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
31
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
Главный тренер
Иван Стойкович
Динамо Тб
4
Саба Хвадагиани
ЦЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
11
Имран Улад Омар
ЦП
8
Гиорги Моцрапишвили
ЦП
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
19
Станислав Беленький
ЦФ
9
Giorgi Gabedava
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
31
Giorgi Chkhetiani
ЦФ
1
Давит Кереселидзе
ЦФ
5
Гиорги Папава
ЦФ
Пайде
3
Kristjan Pelt
ЦФ
28
Rasmus Kallas
ЦФ
16
S. Mosnikov
ЦФ
80
Кевор Палумец
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
7
Эдгар Тур
ЦФ
1-1-5
1
Прието
2
Мали
23
Меквабишвили
31
Харабадзе
7
Схиртладзе
28
Камара
0
3
Каландадзе
1-2-5
1
Аксалу
24
Клаван
10
Фролов
19
Лутс
29
31
15
33
Меол
12
0
5
Кобоури
5
Кобоури
0
28
Камара
11
Омар
11
Омар
28
Камара
7
Схиртладзе
19
Беленький
19
Беленький
7
Схиртладзе
19
Лутс
16
16
19
Лутс
31
20
Пихт
20
Пихт
31
15
7
Тур
7
Тур
15
Остались в запасе
Динамо Тб
Пайде
4
Саба Хвадагиани
ЦЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
8
Гиорги Моцрапишвили
ЦП
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
9
Giorgi Gabedava
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
31
Giorgi Chkhetiani
ЦФ
1
Давит Кереселидзе
ЦФ
5
Гиорги Папава
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
3
Kristjan Pelt
ЦФ
28
Rasmus Kallas
ЦФ
80
Кевор Палумец
ЦФ
Главный тренер
Иван Стойкович
Остались в запасе
4
Саба Хвадагиани
ЦЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
8
Гиорги Моцрапишвили
ЦП
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
9
Giorgi Gabedava
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
31
Giorgi Chkhetiani
ЦФ
1
Давит Кереселидзе
ЦФ
5
Гиорги Папава
ЦФ
Остались в запасе
3
Kristjan Pelt
ЦФ
28
Rasmus Kallas
ЦФ
80
Кевор Палумец
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Иван Стойкович
Статистика матча Динамо Тб - Пайде
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Мешахте
- : -
29.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Гагра
1 : 2
24.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
1 : 1
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Пярну Вапрус
0 : 1
31.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Курессааре
0 : 1
24.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Пайде
2 : 1
18.10.2026
Нарва Транс
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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