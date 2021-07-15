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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дила - Жилина
Дила - Жилина: обзор матча 15 июля 2021
Дила
15.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 5
Завершен
Жилина
45+5'
В. Бичахчян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дила - Жилина
Желтая карточка
Ц. Мосиашвили
86'
Желтая карточка
Р. Читеишвили
78'
78'
Желтая карточка
M. Gono
Замена
Т. Манци
️️️️
D. Maisashvili
77'
76'
Желтая карточка
Я. Минарик
71'
Замена
T. Slebodnik
️️️️
В. Бичахчян
Замена
P. Zubak
️️️️
T. Kapanadze
55'
46'
Замена
M. Gono
️️️️
Э. Фазлагич
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Бичахчян
40'
Желтая карточка
Э. Фазлагич
Желтая карточка
T. Kapanadze
35'
Желтая карточка
D. Maisashvili
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дила
25
Лука Гугешашвили
ВР
35
Реваз Читеишвили
ПЗ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
9
Tornike Kapanadze
ЦФ
8
David Maisashvili
ЦФ
28
Усман Камара
ЦФ
Жилина
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
17
Ян Минарик
ЦЗ
29
Давид Дуриш
ЛВ
18
Энис Фазлагич
ОП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
14
Taofiq Jibril
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
0
B. Sluka
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
99
Samuel Petras
ЦФ
Дила
17
Тьерри Манци
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
20
Ираклий Бугридзе
ПВ
0
P. Zubak
ЦФ
Жилина
23
Жан Бернат
АП
66
Matúš Rusnák
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
13
Samuel Sula
ЦФ
0
M. Gono
ЦФ
90
Timotej Jambor
ЦФ
19
Adam Goljan
ЦФ
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
1-1-3
25
Гугешашвили
35
Читеишвили
10
Мосиашвили
28
Камара
8
9
2-1-1-2-5
4
Кивиор
17
Минарик
18
Фазлагич
21
Бичахчян
23
Мислович
29
Дуриш
14
99
82
0
20
9
0
0
9
Гудушаури
20
Бугридзе
20
Бугридзе
Гудушаури
8
17
Манци
17
Манци
8
18
Фазлагич
0
0
18
Фазлагич
21
Бичахчян
9
9
21
Бичахчян
Остались в запасе
Дила
Жилина
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
66
Matúš Rusnák
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
13
Samuel Sula
ЦФ
90
Timotej Jambor
ЦФ
19
Adam Goljan
ЦФ
23
Жан Бернат
АП
Остались в запасе
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
Остались в запасе
66
Matúš Rusnák
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
13
Samuel Sula
ЦФ
90
Timotej Jambor
ЦФ
19
Adam Goljan
ЦФ
23
Жан Бернат
АП
Статистика матча Дила - Жилина
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
- : -
27.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Гагра
2 : 3
20.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Торпедо
2 : 1
02.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Мешахте
2 : 1
24.10.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Дила
0 : 2
19.10.2026
Иберия 1999
Жилина
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
- : -
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
Стадион:
Тенгиз Буржанадзе
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