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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Десна
Заря - Десна: обзор матча 03 октября 2021
Заря
03.10.2021, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Десна
19'
С. Булеца
70'
А. Громов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Десна
Замена
И. Снурницын
️️️️
А. Саядманеш
90'
+3
86'
Замена
M. Dehtiarov
️️️️
Е. Картушов
76'
Замена
В. Юрченко
️️️️
Л. Арвеладзе
Замена
А. Гладкий
️️️️
В. Кабаев
76'
Замена
Ш. Захеди
️️️️
А. Громов
76'
Замена
М. Лунев
️️️️
С. Булеца
75'
ГОЛ! 2:0!
А. Громов
Пас отдал
В. Кочергин
70'
57'
Желтая карточка
Ф. Будковский
Желтая карточка
Л. Квек
48'
46'
Замена
O. Safronov
️️️️
O. Kovtun
46'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Д. Безбородько
37'
Желтая карточка
С. Болбат
ГОЛ! 1:0!
С. Булеца
Пас отдал
А. Саядманеш
19'
Желтая карточка
Д. Хомченовский
12'
Пенальти не реализован!
С. Булеца
7'
6'
Желтая карточка
I. Litovka
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
10
Сергей Булеца
АП
28
Артем Громов
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Десна
72
Igor Litovka
ВР
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
0
O. Kovtun
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
33
Евгений Селин
ЦФ
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
20
Максим Казаков
ЦП
68
Кристиан
ПВ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Десна
15
Александр Масалов
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Мацапура
45
Фаворов
32
Имереков
40
Квек
10
Кочергин
29
Назарина
10
Хомченовский
10
Булеца
22
Кабаев
17
Саядманеш
28
Громов
3-5-2
72
50
Болбат
0
2
9
Арвеладзе
45
Калитвинцев
11
Картушов
9
8
33
Селин
21
Безбородько
17
Саядманеш
75
Снурницын
75
Снурницын
17
Саядманеш
22
Кабаев
20
Гладкий
20
Гладкий
22
Кабаев
28
Громов
7
Захеди
7
Захеди
28
Громов
10
Булеца
14
Лунев
14
Лунев
10
Булеца
9
Арвеладзе
80
Юрченко
80
Юрченко
9
Арвеладзе
0
33
33
0
21
Безбородько
28
Будковский
28
Будковский
21
Безбородько
11
Картушов
0
0
11
Картушов
Остались в запасе
Заря
Десна
36
Антон Жилкин
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
20
Максим Казаков
ЦП
68
Кристиан
ПВ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
15
Александр Масалов
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
20
Максим Казаков
ЦП
68
Кристиан
ПВ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Остались в запасе
15
Александр Масалов
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Заря - Десна
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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