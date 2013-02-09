Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Дьер
Динамо - Дьер: обзор матча 09 февраля 2013
Динамо
09.02.2013, суббота, 21:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Дьер
33'
А. Кокорин (П)
52'
А. Епуряну
55'
С. Давыдов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - Дьер
Замена
П. Евсеев
️️️️
М. Ломич
74'
Замена
В. Рыков
️️️️
Л. Фернандес
74'
72'
Замена
А. Дудаш
️️️️
Р. Варга
64'
Замена
Н. Трайкович
️️️️
Р. Кронаветер
61'
Замена
М. Стрештик
️️️️
Т. Кинк
Замена
П. Соломатин
️️️️
А. Кокорин
61'
Замена
К. Нобоа
️️️️
А. Юсупов
61'
Замена
Д. Колодин
️️️️
Л. Уилкшир
61'
ГОЛ! 3:0!
С. Давыдов
55'
ГОЛ! 2:0!
А. Епуряну
52'
Замена
С. Давыдов
️️️️
К. Кураньи
46'
Замена
Б. Джуджак
️️️️
И. Соловьев
46'
Замена
И. Семшов
️️️️
А. Сапета
46'
Замена
Я. Яншер
️️️️
П. Игнатович
46'
Замена
А. Епуряну
️️️️
В. Гранат
46'
Замена
Р. Березовский
️️️️
А. Шунин
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Кокорин
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
9
Иван Соловьев
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Дьер
1
Саша Стеванович
ВР
15
Даниэль Велгий
ЦЗ
28
Мариан Хад
ЦЗ
2
Акош Такаш
ЦЗ
16
Жолтан Липтак
ЦЗ
29
Тамаш Колтаи
ЦП
24
Джордже Камбер
ЦП
17
Мате Паткаи
ЦП
7
Рок Кронаветер
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
89
Якоб Яншер
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Дьер
12
Никола Трайкович
ЦП
8
Адам Дудаш
ЦП
21
Марек Стрештик
ЦП
4-4-2
1
Шунин
32
Ломич
13
Гранат
6
Фернандес
26
Уилкшир
9
Соловьев
41
Сапета
4
Юсупов
29
Игнатович
9
Кокорин
22
Кураньи
4-4-2
1
Стеванович
28
Хад
2
Такаш
16
Липтак
15
Велгий
24
Камбер
17
Паткаи
7
Кронаветер
29
Колтаи
9
Кинк
17
Варга
32
Ломич
5
Евсеев
5
Евсеев
32
Ломич
1
Шунин
21
Березовский
21
Березовский
1
Шунин
26
Уилкшир
8
Колодин
8
Колодин
26
Уилкшир
6
Фернандес
44
Рыков
44
Рыков
6
Фернандес
13
Гранат
24
Епуряну
24
Епуряну
13
Гранат
9
Соловьев
10
Джуджак
10
Джуджак
9
Соловьев
29
Игнатович
89
Яншер
89
Яншер
29
Игнатович
4
Юсупов
16
Нобоа
16
Нобоа
4
Юсупов
41
Сапета
20
Семшов
20
Семшов
41
Сапета
22
Кураньи
10
Давыдов
10
Давыдов
22
Кураньи
9
Кокорин
31
Соломатин
31
Соломатин
9
Кокорин
7
Кронаветер
12
Трайкович
12
Трайкович
7
Кронаветер
17
Варга
8
Дудаш
8
Дудаш
17
Варга
9
Кинк
21
Стрештик
21
Стрештик
9
Кинк
Остались в запасе
Динамо
Дьер
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Аттила Пинтер
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Аттила Пинтер
Статистика матча Динамо - Дьер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
- : -
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Ньиредьхаза
1 : 1
08.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Дьер
2 : 2
31.10.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Дьер
0 : 1
11.10.2026
Академия Пушкаша
Информация о матче
Стадион:
ВТБ Арена
Новости команд
Все
Динамо
Дьер
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
16:55
2
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
10
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Аршавин призвал игроков покидать Россию
12 ноября
52
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
12 ноября
8
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
16:55
2
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
10
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Аршавин призвал игроков покидать Россию
12 ноября
52
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
12 ноября
8
«Дьер» – «Рига»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Рига» – «Дьор»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Рапид» – «Дьер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.28 08:52
«Дьер» – «Пюник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.07.30 10:02
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил венгерский «Дьер»
2019.07.03 21:09
27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+