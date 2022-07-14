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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Клифтонвилл - ДАК 1904
Клифтонвилл - ДАК 1904: обзор матча 14 июля 2022
Клифтонвилл
14.07.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 3
Первый матч – 1 : 2
Завершен
ДАК 1904
12'
Д. Веселовски
65'
Н. Крстович
90'
Н. Крстович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Клифтонвилл - ДАК 1904
90'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Н. Крстович
84'
Замена
Андрезинью
️️️️
Д. Веселовски
Замена
C. Curran
️️️️
Д. МакДонах
83'
72'
Замена
M. Rymarenko
️️️️
Я. Хан
66'
Желтая карточка
Я. Хан
65'
ГОЛ! 0:2!
Н. Крстович
64'
Замена
Н. Крстович
️️️️
N. Balogh
57'
Желтая карточка
А. Мухамедбегович
Замена
J. Gormley
️️️️
R. Doherty
54'
46'
Замена
И. Андзуана
️️️️
Р. Санто
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Веселовски
Пас отдал
N. Balogh
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клифтонвилл
44
Fynn Talley
ВР
15
Levi Ives
ЦЗ
13
Kris Lowe
ЦП
4
Jonathan Addis
ЦП
24
Luke Turner
ЦП
6
Крис Галлахер
ЦП
17
Ronan Doherty
ЦП
11
Джейми МакДонах
ЦФ
10
Stephen Mallon
ЦФ
10
Ронан Хэйл
ЦФ
9
Ryan Curran
ЦФ
ДАК 1904
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
69
Реге Санто
ЛВ
20
Доминик Веселовски
ЦП
28
Сесар Блэкмен
ЦФ
9
Янош Хан
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
17
Norbert Balogh
ЦФ
7
M. Dimun
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
24
Доминик Кружляк
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
Клифтонвилл
23
Ruadhan Mckenna
ВР
26
Colin Coates
ЦЗ
14
Jamie Robinson
ЦЗ
7
Christopher Curran
ЦП
21
Gerard Storey
ЦП
16
Одран Кейси
ЦП
8
Рори Хейл
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
19
Joe Gormley
ЦФ
ДАК 1904
36
Michal Trnovský
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
10
Андрезинью
ЦП
17
Иоан Андзуана
ЦП
99
Samuel Petras
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
25
Себастьян Небыла
ЦФ
21
Браим Муму
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
1-5-4
44
15
4
24
6
Галлахер
17
13
11
МакДонах
9
10
Хэйл
10
1-1-1-5
17
Мухамедбегович
20
Веселовски
69
Санто
17
75
24
Кружляк
25
7
11
МакДонах
7
7
11
МакДонах
17
19
19
17
20
Веселовски
10
Андрезинью
10
Андрезинью
20
Веселовски
69
Санто
17
Андзуана
17
Андзуана
69
Санто
9
Хан
11
11
9
Хан
17
90
Крстович
90
Крстович
17
Остались в запасе
Клифтонвилл
ДАК 1904
23
Ruadhan Mckenna
ВР
26
Colin Coates
ЦЗ
14
Jamie Robinson
ЦЗ
21
Gerard Storey
ЦП
16
Одран Кейси
ЦП
8
Рори Хейл
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
36
Michal Trnovský
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
99
Samuel Petras
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
25
Себастьян Небыла
ЦФ
21
Браим Муму
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
Остались в запасе
23
Ruadhan Mckenna
ВР
26
Colin Coates
ЦЗ
14
Jamie Robinson
ЦЗ
21
Gerard Storey
ЦП
16
Одран Кейси
ЦП
8
Рори Хейл
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
Остались в запасе
36
Michal Trnovský
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
99
Samuel Petras
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
25
Себастьян Небыла
ЦФ
21
Браим Муму
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
Статистика матча Клифтонвилл - ДАК 1904
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Баллимина Юнайтед
- : -
28.11.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Клифтонвилл
3 : 2
20.11.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Лимавади Юнайтед
2 : 1
13.11.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Клифтонвилл
7 : 1
31.10.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Данганнон Свифтс
1 : 3
24.10.2026
Клифтонвилл
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
- : -
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
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