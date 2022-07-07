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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ДАК 1904 - Клифтонвилл
ДАК 1904 - Клифтонвилл: обзор матча 07 июля 2022
ДАК 1904
07.07.2022, четверг, 21:30
Лига конференций, 1 раунд
2 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Клифтонвилл
25'
Р. Санто
65'
Н. Крстович
28'
Р. Хейл
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ДАК 1904 - Клифтонвилл
Замена
А. Цыганик
️️️️
Н. Крстович
86'
Желтая карточка
Д. Кружляк
82'
Красная карточка
Б. Муму
82'
79'
Желтая карточка
Р. Хейл
Замена
Б. Муму
️️️️
Д. Веселовски
71'
ГОЛ! 2:1!
Н. Крстович
Пас отдал
Д. Веселовски
65'
Замена
N. Balogh
️️️️
И. Андзуана
61'
Замена
Я. Хан
️️️️
Р. Санто
61'
28'
ГОЛ! 1:1!
Р. Хейл
Пас отдал
Д. МакДонах
ГОЛ! 1:0!
Р. Санто
Пас отдал
И. Андзуана
25'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча ДАК 1904 - Клифтонвилл
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
- : -
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Баллимина Юнайтед
- : -
28.11.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Клифтонвилл
3 : 2
20.11.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Лимавади Юнайтед
2 : 1
13.11.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Клифтонвилл
7 : 1
31.10.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Данганнон Свифтс
1 : 3
24.10.2026
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