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Хаммарбю - Чукарички
Хаммарбю - Чукарички: обзор матча 12 августа 2021
Хаммарбю
12.08.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, 3 раунд
5 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Чукарички
12'
М. Йеахсе
26'
А. Селмани
44'
B. Paulsen
67'
В. Сведберг
72'
А. Селмани
64'
I. Mame Ndiaye
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хаммарбю - Чукарички
Замена
A. Khalili
️️️️
Д. Боянич
85'
Замена
S. Sandberg
️️️️
V. Rodic
85'
Желтая карточка
Й. Андерсен
76'
ГОЛ! 5:1!
А. Селмани
Пас отдал
М. Йеахсе
72'
Замена
D. Accam
️️️️
А. Аму
68'
ГОЛ! 4:1!
В. Сведберг
Пас отдал
М. Йеахсе
67'
64'
ГОЛ! 3:1!
I. Mame Ndiaye
Пас отдал
Б. Роганович
Желтая карточка
V. Rodic
61'
59'
Замена
N. Campbell
️️️️
A. Janković
Замена
В. Сведберг
️️️️
G. Ludwigson
59'
53'
Замена
С. Чолович
️️️️
A. Kajević
45'
+1
Желтая карточка
С. Шапич
ГОЛ! 3:0!
B. Paulsen
Пас отдал
M. Fenger
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Селмани
Пас отдал
G. Ludwigson
26'
25'
Желтая карточка
S. Tanasijević
ГОЛ! 1:0!
М. Йеахсе
Пас отдал
А. Аму
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаммарбю
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
6
Дарьян Боянич
ЦП
13
Mads Fenger
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
23
V. Rodic
ЦФ
8
Йеппе Андерсен
ЦФ
6
Моханад Йеахсе
ЦФ
88
Акинкунми Аму
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
Главный тренер
Нанне Бергстранд
Чукарички
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
65
Стефан Шапич
ЦФ
90
Боян Роганович
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Хаммарбю
15
Simon Sandberg
ЦЗ
0
D. Accam
ЦП
23
Oliver Dovin
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
18
Filston Mawana
ЦФ
32
Aziz Ouattara Mohammed
ЦФ
2
Джо Мендес
ЦФ
19
Виллиот Сведберг
ЦФ
21
Abdulrahman Khalili
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
27
Bayere Loue
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
Чукарички
15
Stefan Radojičić
ЦЗ
55
Стефан Чолович
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
19
Виктор Роган
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
76
Nikola Čolić
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
44
Milan Savić
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
1-1-5
5
Фьолусон
6
Боянич
6
Йеахсе
17
9
Селмани
88
Аму
8
Андерсен
5
14
Ковач
72
99
Йованович
10
40
23
15
15
23
88
Аму
0
0
88
Аму
17
19
Сведберг
19
Сведберг
17
6
Боянич
21
21
6
Боянич
10
55
Чолович
55
Чолович
10
40
11
11
40
Остались в запасе
Хаммарбю
Чукарички
23
Oliver Dovin
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
18
Filston Mawana
ЦФ
32
Aziz Ouattara Mohammed
ЦФ
2
Джо Мендес
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
27
Bayere Loue
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
Главный тренер
Нанне Бергстранд
15
Stefan Radojičić
ЦЗ
7
Bojica Nikčević
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
19
Виктор Роган
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
76
Nikola Čolić
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
44
Milan Savić
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
23
Oliver Dovin
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
18
Filston Mawana
ЦФ
32
Aziz Ouattara Mohammed
ЦФ
2
Джо Мендес
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
27
Bayere Loue
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
Остались в запасе
15
Stefan Radojičić
ЦЗ
7
Bojica Nikčević
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
19
Виктор Роган
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
76
Nikola Čolić
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
44
Milan Savić
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Нанне Бергстранд
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Хаммарбю - Чукарички
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хаммарбю
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Вестерос
- : -
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3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
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Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
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Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
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Чукарички
2 : 1
07.11.2026
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Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
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Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
Информация о матче
Стадион:
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