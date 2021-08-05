Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Чукарички - Хаммарбю
Чукарички - Хаммарбю: обзор матча 05 августа 2021
Чукарички
05.08.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 1
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Хаммарбю
40'
M. Docić
53'
M. Docić
25'
G. Ludwigson
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Чукарички - Хаммарбю
Желтая карточка
M. Docić
90'
+2
89'
Желтая карточка
Д. Боянич
Замена
С. Чолович
️️️️
I. Mame Ndiaye
87'
84'
Желтая карточка
В. Сведберг
78'
Замена
В. Сведберг
️️️️
Й. Андерсен
69'
Желтая карточка
Й. Гудни Фьолусон
Замена
N. Campbell
️️️️
A. Janković
65'
Замена
Й. Лукич
️️️️
A. Kajević
65'
Желтая карточка
С. Шапич
64'
54'
Замена
D. Accam
️️️️
G. Ludwigson
ГОЛ! 2:1!
M. Docić
Пас отдал
A. Janković
53'
ГОЛ! 1:1!
M. Docić
Пас отдал
I. Mame Ndiaye
40'
Желтая карточка
Б. Роганович
39'
31'
Желтая карточка
Й. Андерсен
25'
ГОЛ! 0:1!
G. Ludwigson
Пас отдал
А. Селмани
15'
Желтая карточка
М. Йеахсе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чукарички
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
90
Боян Роганович
ЦФ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
65
Стефан Шапич
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Хаммарбю
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
6
Дарьян Боянич
ЦП
88
Акинкунми Аму
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
21
Abdulrahman Khalili
ЦФ
8
Йеппе Андерсен
ЦФ
6
Моханад Йеахсе
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
23
Oliver Dovin
ЦФ
Главный тренер
Нанне Бергстранд
Чукарички
15
Stefan Radojičić
ЦЗ
7
Bojica Nikčević
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
77
Марко Раконьяц
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
44
Milan Savić
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
76
Nikola Čolić
ЦФ
Хаммарбю
0
D. Accam
ЦП
1
David Ousted
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
32
Aziz Ouattara Mohammed
ЦФ
19
Виллиот Сведберг
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
6
Аймар Шер
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
27
Bayere Loue
ЦФ
2
Джо Мендес
ЦФ
5
5
65
Шапич
26
Дрезгич
90
Роганович
14
Ковач
1-1-5
5
Фьолусон
6
Боянич
8
Андерсен
23
4
13
6
Йеахсе
72
55
Чолович
55
Чолович
72
40
11
11
40
10
4
Лукич
4
Лукич
10
17
0
0
17
8
Андерсен
19
Сведберг
19
Сведберг
8
Андерсен
Остались в запасе
Чукарички
Хаммарбю
15
Stefan Radojičić
ЦЗ
7
Bojica Nikčević
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
77
Марко Раконьяц
ЦФ
44
Milan Savić
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
76
Nikola Čolić
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
1
David Ousted
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
32
Aziz Ouattara Mohammed
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
6
Аймар Шер
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
27
Bayere Loue
ЦФ
2
Джо Мендес
ЦФ
Главный тренер
Нанне Бергстранд
Остались в запасе
15
Stefan Radojičić
ЦЗ
7
Bojica Nikčević
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
77
Марко Раконьяц
ЦФ
44
Milan Savić
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
76
Nikola Čolić
ЦФ
Остались в запасе
1
David Ousted
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
32
Aziz Ouattara Mohammed
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
6
Аймар Шер
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
27
Bayere Loue
ЦФ
2
Джо Мендес
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Нанне Бергстранд
Статистика матча Чукарички - Хаммарбю
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Информация о матче
Стадион:
Чукарички
Новости команд
Все
Чукарички
Хаммарбю
ЦСКА объявил об уходе легионера
17 сентября
8
Агент подтвердил уход легионера из ЦСКА
16 сентября
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
15 сентября
«Хаммарбю» – «Ракув»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Андерлехт» – «Хаммарбю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
ЦСКА объявил об уходе легионера
17 сентября
8
Агент подтвердил уход легионера из ЦСКА
16 сентября
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
15 сентября
Экс-игрок «Манчестер Сити» перешел в «Акрон»
12 июня
4
Клуб РПЛ подпишет экс-нападающего «Манчестер Сити»
11 июня
1
«Хаммарбю» – «Ракув»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Андерлехт» – «Хаммарбю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Андерлехт» – «Хаммарбю»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
29 июля
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
«Мальмe» впервые с 1989 года стал обладателем Кубка Швеции
2022.05.27 00:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+