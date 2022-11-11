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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Строгино (мол)
ЦСКА (мол) - Строгино (мол): обзор матча 11 ноября 2022
ЦСКА (мол)
11.11.2022, пятница, 14:00
Россия. МФЛ, 18 тур
1 : 0
Завершен
Строгино (мол)
70'
С. Лапинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА (мол) - Строгино (мол)
Желтая карточка
Р. Оздоев
90'
+2
Замена
Р. Оздоев
️️️️
Е. Носков
90'
Замена
М. Гайнов
️️️️
С. Лапинский
87'
Желтая карточка
Д. Боков
83'
79'
Вторая желтая
М. Рухмаков
Замена
Г. Хизриев
️️️️
М. Пестов
79'
75'
Замена
Д. Сарбашев
️️️️
А. Семенков
ГОЛ! 1:0!
С. Лапинский
Пас отдал
Д. Гурченко
70'
68'
Замена
Г. Резков
️️️️
Е. Елисеенко
65'
Желтая карточка
Д. Бушуев
61'
Желтая карточка
А. Семенков
58'
Замена
Д. Бушуев
️️️️
А. Петросян
Замена
К. Глебов
️️️️
Р. Ченчиков
56'
50'
Желтая карточка
М. Рухмаков
46'
Замена
Н. Новак
️️️️
Д. Фомин
Замена
Е. Шевелев
️️️️
С. Васильев
46'
30'
Желтая карточка
А. Петросян
17'
Желтая карточка
И. Джамалавов
Желтая карточка
А. Сливин
17'
Желтая карточка
С. Васильев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
45
Данила Боков
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
67
Илья Казаков
ЦЗ
87
Сергей Васильев
ЦЗ
94
Алексей Сливин
ЦП
58
Макар Пестов
ЦП
75
Роман Ченчиков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Строгино (мол)
1
Андрей Мельник
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
4
Имамутдин Джамалавов
ЦЗ
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
10
Александр Семенков
ЦЗ
21
Михаил Рухмаков
ЦЗ
27
Арут Петросян
ЛВ
30
Федор Сафонов
ОП
15
Даниил Фомин
ЦП
17
Никита Таги-Заде
ЦП
7
Егор Елисеенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Смирнов
ЦСКА (мол)
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
19
Гамзат Хизриев
ЛЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
27
Руслан Оздоев
ПВ
17
Егор Шевелев
ПВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
Строгино (мол)
78
Даниил Жданов
ВР
5
Тимофей Антонов
ПЗ
22
Магомед Темишев
ПЗ
8
Давид Сарбашев
ЛВ
18
Герман Резков
ЛВ
99
Магомед Богатырев
ЦП
5
Николай Новак
АП
11
Даниил Копылов
АП
22
Дмитрий Бушуев
ЦФ
4-2-3-1
45
Боков
91
Носков
67
Казаков
87
Васильев
79
Першин
94
Сливин
58
Пестов
75
Ченчиков
31
Кисляк
18
Гурченко
93
Лапинский
3-3-2-1-1
1
Мельник
8
Стефанишин
10
Семенков
21
Рухмаков
4
Джамалавов
30
Сафонов
85
Бескибальный
15
Фомин
17
Таги-Заде
27
Петросян
7
Елисеенко
93
Лапинский
11
Гайнов
11
Гайнов
93
Лапинский
91
Носков
27
Оздоев
27
Оздоев
91
Носков
58
Пестов
19
Хизриев
19
Хизриев
58
Пестов
87
Васильев
17
Шевелев
17
Шевелев
87
Васильев
75
Ченчиков
17
Глебов
17
Глебов
75
Ченчиков
10
Семенков
8
Сарбашев
8
Сарбашев
10
Семенков
7
Елисеенко
18
Резков
18
Резков
7
Елисеенко
15
Фомин
5
Новак
5
Новак
15
Фомин
27
Петросян
22
Бушуев
22
Бушуев
27
Петросян
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Строгино (мол)
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
Главный тренер
Ролан Гусев
11
Даниил Копылов
АП
99
Магомед Богатырев
ЦП
5
Тимофей Антонов
ПЗ
22
Магомед Темишев
ПЗ
78
Даниил Жданов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Смирнов
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
Остались в запасе
11
Даниил Копылов
АП
99
Магомед Богатырев
ЦП
5
Тимофей Антонов
ПЗ
22
Магомед Темишев
ПЗ
78
Даниил Жданов
ВР
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Дмитрий Смирнов
Статистика матча ЦСКА (мол) - Строгино (мол)
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
3 : 2
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 2
08.11.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Факел (мол)
3 : 0
25.10.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Строгино (мол)
1 : 2
18.10.2024
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Урал (мол)
1 : 5
04.10.2024
Строгино (мол)
Информация о матче
Стадион:
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Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
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