Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Университатя - Марибор
Университатя - Марибор: обзор матча 01 августа 2024
Университатя
01.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Марибор
52'
А. Митрица
72'
Г. Сьерра
90+5'
E. Koljić
68'
Й. Иличич
82'
A. Jakupovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя - Марибор
ГОЛ! 3:2!
E. Koljić
Пас отдал
К. Мора
90'
+5
90'
Замена
M. Lorber
️️️️
Й. Иличич
Желтая карточка
Д. Зайков
89'
Замена
К. Мора
️️️️
А. Митрица
89'
Замена
Б. Ндонг
️️️️
Ш. Влэдою
89'
82'
ГОЛ! 2:2!
A. Jakupovic
Желтая карточка
А. Митрица
78'
75'
Замена
A. Jakupovic
️️️️
М. Божич
ГОЛ! 2:1!
Г. Сьерра
72'
Замена
L. Houri
️️️️
А. Крету
72'
Замена
С. Байарам
️️️️
А. Меквабишвили
72'
69'
Желтая карточка
Р. Бурлес
68'
ГОЛ! 1:1!
Й. Иличич
61'
Замена
Р. Бурлес
️️️️
М. Баришич
ГОЛ! 1:0!
А. Митрица
52'
Замена
А. Иван
️️️️
Л. Парадела
46'
30'
Желтая карточка
Й. Иличич
Желтая карточка
E. Koljić
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
23
Анзор Меквабишвили
ОП
4
Александру Крету
ЦП
14
Такуто Осима
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
2
Штефан Влэдою
ЦФ
7
Луис Парадела
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Марибор
4
Lan Vidmar
ЦЗ
6
Bradley Matufueni M'bondo
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
2
Пиюс Сирвис
ПЗ
17
Марко Божич
ЛП
20
Ян Репас
ЦП
14
Макс Баришич
ЦП
1
Azbe Jug
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
99
Этьен Бойгре
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Университатя
1
Silviu Lung Jr.
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
36
Florin Gașpar
ЦЗ
11
Stefan Bana
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
10
Стефан Байарам
ЦП
27
David Barbu
ЦП
33
Lyes Houri
ЦФ
17
Карлос Мора
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
Марибор
59
Само Придгар
ВР
81
Менно Бергсен
ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
44
Max Alexander Bilac
ЦЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
4
Блаж Врховец
ЦП
16
Niko Grlić
ЦП
18
Karol Borys
ЦП
17
Alen Dizdarević
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
9
A. Jakupovic
ЦФ
21
Behar Feta
ЦФ
3-1-3-3
21
Попеску
11
Банку
8
Сьерра
5
Зайков
23
Меквабишвили
4
Крету
14
Осима
28
Митрица
7
7
Парадела
2
Влэдою
4-3-4
2
Сирвис
6
22
Милец
4
20
Репас
14
Баришич
17
Божич
99
Бойгре
72
Иличич
10
1
2
Влэдою
12
Ндонг
12
Ндонг
2
Влэдою
23
Меквабишвили
10
Байарам
10
Байарам
23
Меквабишвили
4
Крету
33
33
4
Крету
28
Митрица
17
Мора
17
Мора
28
Митрица
7
Парадела
9
Иван
9
Иван
7
Парадела
14
Баришич
11
Бурлес
11
Бурлес
14
Баришич
72
Иличич
14
14
72
Иличич
17
Божич
9
9
17
Божич
Остались в запасе
Университатя
Марибор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
27
Юрай Бадель
ЦЗ
36
Florin Gașpar
ЦЗ
11
Stefan Bana
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
27
David Barbu
ЦП
37
Marian Danciu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
59
Само Придгар
ВР
81
Менно Бергсен
ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
44
Max Alexander Bilac
ЦЗ
4
Блаж Врховец
ЦП
16
Niko Grlić
ЦП
18
Karol Borys
ЦП
17
Alen Dizdarević
ЦП
21
Behar Feta
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Остались в запасе
1
Silviu Lung Jr.
ВР
27
Юрай Бадель
ЦЗ
36
Florin Gașpar
ЦЗ
11
Stefan Bana
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
27
David Barbu
ЦП
37
Marian Danciu
ЦФ
Остались в запасе
59
Само Придгар
ВР
81
Менно Бергсен
ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
44
Max Alexander Bilac
ЦЗ
4
Блаж Врховец
ЦП
16
Niko Grlić
ЦП
18
Karol Borys
ЦП
17
Alen Dizdarević
ЦП
21
Behar Feta
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Радован Каранович
Статистика матча Университатя - Марибор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Марибор
Словения. Первая Лига, 18 тур
Марибор
- : -
06.12.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
0 : 4
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Информация о матче
Главный судья:
Jasmin Sabotic, Luxembourg
Стадион:
Ион Облеменко
Новости команд
Все
Университатя
Марибор
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Брайтона» и «Университати Крайова» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Университатя» и «Эгнатии» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Интера Эскальдес» и «Университати Крайова» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Университатя» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Брайтона» и «Университати Крайова» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Университатя» и «Эгнатии» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Интера Эскальдес» и «Университати Крайова» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Университатя» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
2
Экс-полузащитник «Аталанты» ждет предложение от «Спартака»
2025.05.23 23:41
5
«Пари НН» выкупил защитника сборной Словении
2024.09.11 18:18
«Ростов» и еще один клуб РПЛ интересуются игроком «Марибора»
2023.05.23 10:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+