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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Марибор - Университатя
Марибор - Университатя: обзор матча 25 июля 2024
Марибор
25.07.2024, четверг, 21:15
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Университатя
57'
Я. Репас
88'
A. Jakupovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марибор - Университатя
ГОЛ! 2:0!
A. Jakupovic
Пас отдал
М. Милец
88'
83'
Замена
М. Кэпэцынэ
️️️️
Ш. Влэдою
83'
Замена
С. Байарам
️️️️
А. Крету
Замена
Г. Сикошек
️️️️
П. Сирвис
82'
Замена
B. Matufueni M'bondo
️️️️
С. Карич
74'
Замена
K. Borys
️️️️
М. Божич
73'
59'
Замена
E. Koljić
️️️️
А. Иван
ГОЛ! 1:0!
Я. Репас
Пас отдал
Z. Repas
57'
Желтая карточка
П. Сирвис
52'
46'
Замена
Т. Осима
️️️️
Л. Парадела
42'
Желтая карточка
Л. Парадела
36'
Замена
Ю. Бадель
️️️️
К. Мора
31'
Красная карточка
Д. Мальдонадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
25
Свен Карич
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
2
Пиюс Сирвис
ПЗ
17
Марко Божич
ЛП
20
Ян Репас
ЦП
1
Azbe Jug
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
23
Анзор Меквабишвили
ОП
4
Александру Крету
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
2
Штефан Влэдою
ЦФ
17
Карлос Мора
ЦФ
7
Луис Парадела
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Марибор
59
Само Придгар
ВР
81
Менно Бергсен
ВР
6
Bradley Matufueni M'bondo
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
18
Karol Borys
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
9
A. Jakupovic
ЦФ
Университатя
1
Silviu Lung Jr.
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
14
Такуто Осима
ЦП
10
Стефан Байарам
ЦП
11
Stefan Bana
ЦП
33
Lyes Houri
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
3-2-3
25
Карич
22
Милец
2
Сирвис
17
Божич
20
Репас
10
72
Иличич
1
3-1-2-4
21
Попеску
3
Мальдонадо
5
Зайков
11
Банку
23
Меквабишвили
4
Крету
28
Митрица
9
Иван
7
Парадела
17
Мора
2
Влэдою
25
Карич
6
6
25
Карич
2
Сирвис
20
Сикошек
20
Сикошек
2
Сирвис
17
Божич
18
18
17
Божич
17
Мора
27
Бадель
27
Бадель
17
Мора
2
Влэдою
16
Кэпэцынэ
16
Кэпэцынэ
2
Влэдою
7
Парадела
14
Осима
14
Осима
7
Парадела
4
Крету
10
Байарам
10
Байарам
4
Крету
9
Иван
7
7
9
Иван
Остались в запасе
Марибор
Университатя
59
Само Придгар
ВР
81
Менно Бергсен
ВР
11
Редван Бурлес
ЛП
14
Marcel Lorber
ЦП
9
A. Jakupovic
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
1
Silviu Lung Jr.
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
11
Stefan Bana
ЦП
33
Lyes Houri
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
59
Само Придгар
ВР
81
Менно Бергсен
ВР
11
Редван Бурлес
ЛП
14
Marcel Lorber
ЦП
9
A. Jakupovic
ЦФ
Остались в запасе
1
Silviu Lung Jr.
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
11
Stefan Bana
ЦП
33
Lyes Houri
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Марибор - Университатя
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 18 тур
Марибор
- : -
06.12.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
0 : 4
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Информация о матче
Главный судья:
Mads-Kristoffer Kristoffersen, Denmark
Стадион:
Людски врт
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