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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Университатя - Лачи
Университатя - Лачи: обзор матча 29 июля 2021
Университатя
29.07.2021, четверг, 21:30
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Лачи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Университатя - Лачи
90'
+7
Замена
A. Deliu
️️️️
А. Делиу
90'
+6
Замена
И. Зульфиу
️️️️
М. Мазрекай
90'
+2
Желтая карточка
М. Мазрекай
90'
+2
Замена
F. Prengaj
️️️️
С. Гиндо
87'
Замена
K. Qato
️️️️
Д. Зарубица
Замена
M. Fedele
️️️️
Густаво
85'
82'
Желтая карточка
Д. Зарубица
Замена
Й. Маркович
️️️️
E. Koljić
69'
Замена
A. Mateiu
️️️️
В. Скрециу
69'
67'
Желтая карточка
Ю. Шеху
Замена
R. Ofosu
️️️️
Б. Вэтэжелу
60'
Замена
G. Cîmpanu
️️️️
О. Бик
46'
Желтая карточка
О. Бик
21'
10'
Желтая карточка
B. Velija
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
10
Дан Нистор
ЦП
2
Штефан Влэдою
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
19
Густаво
ЦФ
94
Овидиу Бик
ЦФ
6
Владимир Скрециу
ЦФ
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
23
Marius Constantin
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Лачи
21
Ардит Делиу
ЦФ
5
Ментор Мазрекай
ЦФ
99
Салиу Гиндо
ЦФ
8
Деян Зарубица
ЦФ
55
Aleksandar Ignjatović
ЦФ
6
Юлиан Шеху
ЦФ
4
Marko Roganović
ЦФ
13
Renato Malota
ЦФ
10
Реги Лушкия
ЦФ
23
Bashkim Velija
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
Университатя
12
Denis Rusu
ВР
39
Ionut Mitran
ЦЗ
21
Matteo Fedele
ЦП
24
Alexandru Dumitru Mărieș
ЦП
27
Vasile Constantin
ЦП
9
Йован Маркович
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Лачи
98
Марио Дайсинани
ЦФ
31
Arber Deliu
ЦФ
7
Fatmir Prengaj
ЦФ
25
Klinti Qato
ЦФ
22
Arbër Bytyqi
ЦФ
33
Renato Ziko
ЦФ
23
Илиаса Зульфиу
ЦФ
1-1-5
91
Лазар
11
Банку
10
Нистор
6
Скрециу
27
23
5
Вэтэжелу
94
Бик
5
4
12
Шерри
23
10
Лушкия
13
19
Густаво
21
21
19
Густаво
7
9
Маркович
9
Маркович
7
5
Вэтэжелу
11
11
5
Вэтэжелу
94
Бик
9
9
94
Бик
6
Скрециу
8
8
6
Скрециу
21
Делиу
31
31
21
Делиу
99
Гиндо
7
7
99
Гиндо
8
Зарубица
25
25
8
Зарубица
5
Мазрекай
23
Зульфиу
23
Зульфиу
5
Мазрекай
Остались в запасе
Университатя
Лачи
12
Denis Rusu
ВР
39
Ionut Mitran
ЦЗ
24
Alexandru Dumitru Mărieș
ЦП
27
Vasile Constantin
ЦП
44
Mihai Bălașa
ЦФ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
98
Марио Дайсинани
ЦФ
22
Arbër Bytyqi
ЦФ
33
Renato Ziko
ЦФ
Остались в запасе
12
Denis Rusu
ВР
39
Ionut Mitran
ЦЗ
24
Alexandru Dumitru Mărieș
ЦП
27
Vasile Constantin
ЦП
44
Mihai Bălașa
ЦФ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
Остались в запасе
98
Марио Дайсинани
ЦФ
22
Arbër Bytyqi
ЦФ
33
Renato Ziko
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Университатя - Лачи
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Лачи
Лига конференций, 2 раунд
Лачи
1 : 4
28.07.2022
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
0 : 0
21.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Искра
0 : 1
14.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
0 : 0
07.07.2022
Искра
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
2 : 1
12.08.2021
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