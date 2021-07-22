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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лачи - Университатя
Лачи - Университатя: обзор матча 22 июля 2021
Лачи
22.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Университатя
36'
Д. Зарубица
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лачи - Университатя
Замена
F. Prengaj
️️️️
С. Гиндо
89'
Замена
И. Зульфиу
️️️️
М. Мазрекай
84'
Замена
K. Qato
️️️️
Д. Зарубица
71'
70'
Замена
О. Бик
️️️️
A. Mateiu
68'
Желтая карточка
A. Mateiu
65'
Замена
Густаво
️️️️
G. Cîmpanu
64'
Замена
Й. Маркович
️️️️
E. Koljić
51'
Желтая карточка
E. Koljić
ГОЛ! 1:0!
Д. Зарубица
Пас отдал
Р. Лушкия
36'
15'
Желтая карточка
А. Конте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лачи
8
Деян Зарубица
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Marko Roganović
ЦФ
13
Renato Malota
ЦФ
55
Aleksandar Ignjatović
ЦФ
23
Bashkim Velija
ЦФ
10
Реги Лушкия
ЦФ
21
Ардит Делиу
ЦФ
6
Юлиан Шеху
ЦФ
99
Салиу Гиндо
ЦФ
5
Ментор Мазрекай
ЦФ
Университатя
11
Никусор Банку
ЛЗ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Дан Нистор
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
19
Антуан Конте
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
23
Marius Constantin
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Лачи
23
Илиаса Зульфиу
ЦФ
98
Марио Дайсинани
ЦФ
31
Arber Deliu
ЦФ
7
Fatmir Prengaj
ЦФ
25
Klinti Qato
ЦФ
22
Arbër Bytyqi
ЦФ
33
Renato Ziko
ЦФ
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
9
Йован Маркович
ЦФ
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
6
Владимир Скрециу
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
94
Овидиу Бик
ЦФ
19
Густаво
ЦФ
5
21
Делиу
5
Мазрекай
99
Гиндо
6
Шеху
10
Лушкия
1-2-5
11
Банку
20
Чикелдэу
10
Нистор
44
7
9
8
23
5
Мазрекай
23
Зульфиу
23
Зульфиу
5
Мазрекай
99
Гиндо
7
7
99
Гиндо
8
Зарубица
25
25
8
Зарубица
7
9
Маркович
9
Маркович
7
8
94
Бик
94
Бик
8
9
19
Густаво
19
Густаво
9
Остались в запасе
Лачи
Университатя
98
Марио Дайсинани
ЦФ
31
Arber Deliu
ЦФ
22
Arbër Bytyqi
ЦФ
33
Renato Ziko
ЦФ
91
Давид Лазар
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
6
Владимир Скрециу
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
98
Марио Дайсинани
ЦФ
31
Arber Deliu
ЦФ
22
Arbër Bytyqi
ЦФ
33
Renato Ziko
ЦФ
Остались в запасе
91
Давид Лазар
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
6
Владимир Скрециу
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Лачи - Университатя
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лачи
Лига конференций, 2 раунд
Лачи
1 : 4
28.07.2022
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
0 : 0
21.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Искра
0 : 1
14.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
0 : 0
07.07.2022
Искра
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
2 : 1
12.08.2021
Лачи
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
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