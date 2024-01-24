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Расписание матчей
Кубок Африки
Танзания - ДР Конго
Танзания - ДР Конго: обзор матча 24 января 2024
Танзания
24.01.2024, среда, 23:00
Кубок африканских наций, группа F, 3 тур
0 : 0
Завершен
ДР Конго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Танзания - ДР Конго
87'
Замена
О. Мфулу
️️️️
Г. Какута
Замена
Ч. М'Момбва
️️️️
М. Саматта
86'
Замена
Д. Кибу
️️️️
Ф. Салум
79'
Замена
М. Яссин
️️️️
Х. Мао Мками
71'
68'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Ф. Майеле
68'
Замена
А. Тшибола
️️️️
Ч. Пикель
53'
Замена
М. Элиа
️️️️
Силас
9'
Желтая карточка
Ч. Пикель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Танзания
18
Айши Салум Манула
ВР
15
Мохамед Хуссейн
ЛЗ
19
Лусайо Мваикенда
ЦЗ
14
Бакари Мвамньето
ЦЗ
4
Ибрахим Хамад
ЦЗ
25
Хаджи Многа
ПЗ
20
Новатус Мироши
ОП
7
Химид Мао Мками
ОП
6
Фейсал Салум
ЦП
12
Симон Мсува
ЦФ
10
Мбвана Саматта
(К)
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
ДР Конго
1
Лионель М'Паси
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
(К)
ЦЗ
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
11
Силас
ПВ
19
Фистон Майеле
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Танзания
1
Квеси Кавава
ВР
5
Диксон Джоб
ЦЗ
24
Абди Банда
ЦЗ
25
Абдулмалик Закария
ЦЗ
11
Денис Кибу
ЛВ
19
Мзамиру Яссин
ЦП
23
Мудатир Яхья
ЦП
8
Чарльз М'Момбва
ЦП
23
Бен Старки
ЦП
10
Морис Абрахам
АП
26
Тэррин Алларахия
ПВ
ДР Конго
21
Баджо Сиади
ВР
16
Димитри Берто
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
2
Энок Инонга
ЦЗ
10
Брайан Байейе
ПЗ
27
Оменуке Мфулу
ОП
7
Грэйди Диангана
ЦП
15
Аарон Тшибола
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
13
Мешак Элиа
ЦФ
23
Симон Банза
ЦФ
3-4-1-2
18
Манула
19
Мваикенда
14
Мвамньето
4
Хамад
15
Хуссейн
20
Мироши
7
Мками
25
Многа
6
Салум
10
Саматта
12
Мсува
4-1-1-3-1
1
М'Паси
24
Калюлю
22
Мбемба
5
Батубинсика
26
Масуаку
18
Пикель
8
Мутуссами
11
Силас
11
Какута
20
Висса
19
Майеле
7
Мками
19
Яссин
19
Яссин
7
Мками
10
Саматта
8
М'Момбва
8
М'Момбва
10
Саматта
6
Салум
11
Кибу
11
Кибу
6
Салум
11
Какута
27
Мфулу
27
Мфулу
11
Какута
18
Пикель
15
Тшибола
15
Тшибола
18
Пикель
19
Майеле
17
Бакамбу
17
Бакамбу
19
Майеле
11
Силас
13
Элиа
13
Элиа
11
Силас
Остались в запасе
Танзания
ДР Конго
1
Квеси Кавава
ВР
5
Диксон Джоб
ЦЗ
24
Абди Банда
ЦЗ
25
Абдулмалик Закария
ЦЗ
23
Мудатир Яхья
ЦП
23
Бен Старки
ЦП
10
Морис Абрахам
АП
26
Тэррин Алларахия
ПВ
Главный тренер
Адель Амруш
21
Баджо Сиади
ВР
16
Димитри Берто
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
2
Энок Инонга
ЦЗ
10
Брайан Байейе
ПЗ
7
Грэйди Диангана
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
23
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Остались в запасе
1
Квеси Кавава
ВР
5
Диксон Джоб
ЦЗ
24
Абди Банда
ЦЗ
25
Абдулмалик Закария
ЦЗ
23
Мудатир Яхья
ЦП
23
Бен Старки
ЦП
10
Морис Абрахам
АП
26
Тэррин Алларахия
ПВ
Остались в запасе
21
Баджо Сиади
ВР
16
Димитри Берто
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
2
Энок Инонга
ЦЗ
10
Брайан Байейе
ПЗ
7
Грэйди Диангана
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
23
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
Главный тренер
Себастьен Десабр
Статистика матча Танзания - ДР Конго
1
Всего ударов по воротам
4
9
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
5
9
Офсайды
1
1
Количество передач
473
441
Сейвы
3
0
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Танзания
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Макао
0 : 6
29.03.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Марокко
1 : 0
04.01.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 3 тур
Танзания
1 : 1
30.12.2025
Тунис
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Информация о матче
Главный судья:
Амин Омар
Стадион:
Амаду Гон Кулибали
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