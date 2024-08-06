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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Леон - Колорадо
Леон - Колорадо: обзор матча 06 августа 2024
Леон
06.08.2024, вторник, 04:00
Кубок лиг Северной Америки, группа 5, 3 тур
1 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Колорадо
77'
E. Guerra
90+7'
Р. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леон - Колорадо
Пенальти не реализован!
S. Reyes
Пенальти не реализован!
А. Максе
ГОЛ!
С. Мендоса
3:4
ГОЛ!
М. Бомбито
2:4
Пенальти не реализован!
А. Гуардадо
ГОЛ!
Р. Наварро
2:3
ГОЛ!
J. Barreiro
2:2
ГОЛ!
К. Бассетт
1:2
ГОЛ!
Й. Кадис
1:1
ГОЛ!
Д. Михайлович
0:1
90'
+7
ГОЛ! 1:1!
Р. Наварро
Пас отдал
K. Rosenberry
90'
+5
Желтая карточка
Р. Наварро
Замена
O. Rodríguez
️️️️
Ж. Альсивар
90'
+4
82'
Замена
Д. Япи
️️️️
О. Ларрас
ГОЛ! 1:0!
E. Guerra
77'
Замена
D. Ramírez
️️️️
Ф. Амбрис
74'
73'
Замена
O. Fernandez
️️️️
К. Харрис
Желтая карточка
Ф. Амбрис
64'
Желтая карточка
P. Bellón
58'
54'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
К. Ронан
Замена
I. Moreno
️️️️
A. Medina
46'
45'
Желтая карточка
К. Бассетт
40'
Желтая карточка
К. Ронан
Замена
А. Гуардадо
️️️️
А. Фриас
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леон
1
Alfonso Blanco
ВР
4
Jaine Barreiro
ЦЗ
25
Paul Bellón
ЦЗ
19
Адонис Фриас
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ОП
26
Salvador Reyes
ЦП
5
Фидель Амбрис
ЦП
18
Edgar Guerra
ЦП
10
A. Medina
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Николас Ларкамон
Колорадо
1
Зак Стеффен
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
(К)
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Леон
1
Óscar Jiménez
ВР
28
David Ramírez
ЦЗ
6
Mauricio Andre Isais
ЦП
7
Iván Moreno
ЦП
35
Osvaldo Rodríguez
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
12
Sebastian Santos
ЦП
28
Jesús Hernández
ЦФ
Колорадо
41
Ethan Bandre
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
99
Jackson Travis
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
АП
27
Kimani Stewart-Baynes
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
13
Wayne Frederick
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
3-1-4-2
1
4
25
19
Фриас
6
Альсивар
26
18
10
5
Амбрис
7
Мендоса
29
Кадис
4-2-4
1
Стеффен
15
Бомбито
2
2
Максе
23
Винс
25
Ронан
17
Бассетт
14
14
Харрис
8
Ларрас
9
Наварро
5
Амбрис
28
28
5
Амбрис
10
7
7
10
6
Альсивар
35
35
6
Альсивар
19
Фриас
18
Гуардадо
18
Гуардадо
19
Фриас
25
Ронан
10
Михайлович
10
Михайлович
25
Ронан
14
Харрис
22
22
14
Харрис
8
Ларрас
77
Япи
77
Япи
8
Ларрас
Остались в запасе
Леон
Колорадо
1
Óscar Jiménez
ВР
6
Mauricio Andre Isais
ЦП
12
Sebastian Santos
ЦП
28
Jesús Hernández
ЦФ
Главный тренер
Николас Ларкамон
41
Ethan Bandre
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
99
Jackson Travis
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
27
Kimani Stewart-Baynes
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
13
Wayne Frederick
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
1
Óscar Jiménez
ВР
6
Mauricio Andre Isais
ЦП
12
Sebastian Santos
ЦП
28
Jesús Hernández
ЦФ
Остались в запасе
41
Ethan Bandre
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
99
Jackson Travis
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
27
Kimani Stewart-Baynes
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
13
Wayne Frederick
ЦФ
Главный тренер
Николас Ларкамон
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Леон - Колорадо
2
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
9
Нарушения
14
11
Офсайды
2
5
Количество передач
290
397
Сейвы
2
6
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Леон
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Крус Асуль
- : -
30.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Леон
0 : 4
27.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Сантос Лагуна
1 : 2
22.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Леон
1 : 1
09.11.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Крус Асуль
2 : 1
02.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Леон
1 : 1
25.10.2026
Толука
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Главный судья:
Julio Cesar de Jesus Luna Guzman, Guatemala
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