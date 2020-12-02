Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - Зенит
Брюгге - Зенит: обзор матча 02 декабря 2020
Брюгге
02.12.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
3 : 0
Завершен
Зенит
33'
Ш. Де Кетеларе
58'
Х. Ванакен (П)
73'
Н. Ланг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Зенит
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
К. Мата
90'
+1
90'
Желтая карточка
Д. Прохин
Замена
С. Схрайверс
️️️️
Р. Вормер
88'
Замена
Д. Окереке
️️️️
Н. Ланг
87'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Х. Ванакен
87'
75'
Замена
Д. Шамкин
️️️️
Малком
ГОЛ! 3:0!
Н. Ланг
Пас отдал
Э. Деннис
73'
67'
Желтая карточка
А. Сутормин
65'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
Д. Кузяев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Ванакен
58'
46'
Замена
М. Оздоев
️️️️
С. Дриусси
46'
Замена
А. Мостовой
️️️️
А. Ерохин
46'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Я. Ракицкий
ГОЛ! 1:0!
Ш. Де Кетеларе
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
16
Федерико Рикка
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЛП
3
Эдер Баланта
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Малком
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
4-1-3-1-1
22
Миньоле
16
Рикка
31
Коссуну
44
Мехеле
22
Мата
3
Баланта
70
Ланг
25
Вормер
20
Ванакен
17
Де Кетеларе
17
Деннис
4-1-1-3-1
41
Кержаков
11
Сутормин
44
Ракицкий
27
Прохин
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
14
Кузяев
10
Малком
21
Ерохин
9
Дриусси
20
Азмун
22
Мата
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
22
Мата
20
Ванакен
23
Соболь
23
Соболь
20
Ванакен
25
Вормер
8
Схрайверс
8
Схрайверс
25
Вормер
70
Ланг
29
Окереке
29
Окереке
70
Ланг
44
Ракицкий
3
Круговой
3
Круговой
44
Ракицкий
14
Кузяев
38
Мусаев
38
Мусаев
14
Кузяев
9
Дриусси
21
Оздоев
21
Оздоев
9
Дриусси
10
Малком
8
Шамкин
8
Шамкин
10
Малком
21
Ерохин
77
Мостовой
77
Мостовой
21
Ерохин
Остались в запасе
Брюгге
Зенит
34
Этан Хорват
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
99
Андрей Лунев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Брюгге - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Ян Брейдель
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Брюгге
Зенит
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
15:36
Газинский назвал двух игроков «Зенита» лучшими в первой половине сезона РПЛ
12:38
1
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
09:44
Орлов наехал на Карпина: «Я понимаю, почему Глушенков обиделся»
01:44
17
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
09:44
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
15:36
Газинский назвал двух игроков «Зенита» лучшими в первой половине сезона РПЛ
12:38
1
Орлов наехал на Карпина: «Я понимаю, почему Глушенков обиделся»
01:44
17
Названы два футболиста, от которых зависят результаты «Зенита»
00:48
6
Дивеев объяснил спад «Краснодара»
00:24
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+