Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Тигрес УАНЛ - Цинциннати
Тигрес УАНЛ - Цинциннати: обзор матча 20 марта 2026
Тигрес УАНЛ
20.03.2026, пятница, 04:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
5 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Цинциннати
5'
R. Aguirre
10'
J. Herrera
46'
J. Herrera
49'
R. Aguirre
90+8'
Ф. Горриаран
65'
К. Данке
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тигрес УАНЛ - Цинциннати
Завершен
Желтая карточка
Edgar López
90'
+11
Желтая карточка
Фернандо Горриаран
90'
+10
ГОЛ! 5:1!
Фернандо Горриаран
Пас отдал
Андре-Пьер Жиньяк
90'
+8
Замена
Edgar López
️️️️➡️️
Хуан Брунетта
90'
+4
90'
+9'
87'
Желтая карточка
Tah Anunga
Замена
Diego Sanchez
️️️️➡️️
Сесар Араухо
87'
87'
Замена
Ник Хагглунд
️️️️➡️️
Эвандер
Замена
Фернандо Горриаран
️️️️➡️️
Владимир Лоронья
78'
78'
Замена
Tah Anunga
️️️️➡️️
Tom Barlow
Замена
Андре-Пьер Жиньяк
️️️️➡️️
Jonathan Herrera
78'
Желтая карточка
Диего Лайнес
68'
65'
ГОЛ! 4:1!
Кевен Данке
Пас отдал
Эвандер
64'
Желтая карточка
Мэтт Миазга
62'
Замена
Обинна Нвободо
️️️️➡️️
Жилберто Флорес
Желтая карточка
Сесар Араухо
61'
ГОЛ! 4:0!
Rodrigo Aguirre
Пас отдал
Jonathan Herrera
49'
46'
Замена
Алвас Пауэлл
️️️️➡️️
Ender Echenique
46'
Замена
Мэтт Миазга
️️️️➡️️
Тинэйдж Хадебе
ГОЛ! 3:0!
Jonathan Herrera
Пас отдал
Rodrigo Aguirre
46'
45'
+5'
24'
Желтая карточка
Тинэйдж Хадебе
Желтая карточка
N. Guzman
24'
20'
Желтая карточка
Жилберто Флорес
Желтая карточка
Анхель Корреа
15'
ГОЛ! 2:0!
Jonathan Herrera
Пас отдал
Хуан Брунетта
10'
ГОЛ! 1:0!
Rodrigo Aguirre
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тигрес УАНЛ
14
Jesus Angel Garza Garcia
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
27
Хесус Ангуло
ЦЗ
32
Владимир Лоронья
ПЗ
5
Сесар Араухо
ЦП
77
Jonathan Herrera
ЦП
11
Хуан Брунетта
(К)
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Анхель Корреа
ПВ
1
N. Guzman
ЦФ
17
Rodrigo Aguirre
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
12
Майлз Робинсон
(К)
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
29
Брайан Рамирес
ЦЗ
3
Жилберто Флорес
ЦЗ
10
Эвандер
ЦП
11
Samuel Gidi
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
66
Ender Echenique
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Тигрес УАНЛ
25
Carlos Rodríguez
ВР
13
Antonio Carrera
ВР
33
Rafael Guerrero
ЦЗ
4
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
8
Фернандо Горриаран
ЦП
35
Osvaldo Rodríguez
ЦП
22
Henrique Simeone Koifman
ЦП
6
Juan Vigón
ЦП
20
Марсело Флорес
АП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
30
Diego Sanchez
ЦФ
19
Edgar López
ЦФ
Цинциннати
13
Evan Louro
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
21
Мэтт Миазга
ЦЗ
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
88
A. Chirila
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
27
Tah Anunga
ЦФ
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
4-2-3-2
14
28
Жоаким
27
Ангуло
32
Лоронья
5
Араухо
77
16
Лайнес
11
Брунетта
7
Корреа
17
1
4-3-3
18
15
Хадебе
29
Рамирес
3
Флорес
12
Робинсон
10
Эвандер
11
20
Буха
9
Данке
16
66
32
Лоронья
8
Горриаран
8
Горриаран
32
Лоронья
20
Флорес
20
Флорес
77
10
Жиньяк
10
Жиньяк
77
5
Араухо
30
30
5
Араухо
11
Брунетта
19
19
11
Брунетта
15
Хадебе
21
Миазга
21
Миазга
15
Хадебе
10
Эвандер
4
Хагглунд
4
Хагглунд
10
Эвандер
66
2
Пауэлл
2
Пауэлл
66
3
Флорес
5
Нвободо
5
Нвободо
3
Флорес
16
27
27
16
Остались в запасе
Тигрес УАНЛ
Цинциннати
25
Carlos Rodríguez
ВР
13
Antonio Carrera
ВР
33
Rafael Guerrero
ЦЗ
4
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
35
Osvaldo Rodríguez
ЦП
22
Henrique Simeone Koifman
ЦП
6
Juan Vigón
ЦП
Главный тренер
Рикардо Ферретти
13
Evan Louro
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
88
A. Chirila
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Остались в запасе
25
Carlos Rodríguez
ВР
13
Antonio Carrera
ВР
33
Rafael Guerrero
ЦЗ
4
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
35
Osvaldo Rodríguez
ЦП
22
Henrique Simeone Koifman
ЦП
6
Juan Vigón
ЦП
Остались в запасе
13
Evan Louro
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
88
A. Chirila
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
Главный тренер
Пэт Нунан
Статистика матча Тигрес УАНЛ - Цинциннати
6
4
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
12
Офсайды
4
0
Количество передач
415
322
Сейвы
0
4
Точность передач %
77
73
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
1.81
0.79
Информация о матче
Главный судья:
Марио Эскобар
Стадион:
Estadio Universitario (UANL), Monterrey
Новости команд
Все
Тигрес УАНЛ
Цинциннати
Экс-нападающий сборной Франции завершил карьеру в 40 лет
1 июня, 10:09
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая, 08:13
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля, 13:11
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля, 14:53
Неймар может сменить континент в 4-й раз за карьеру
10 апреля, 01:32
3
Экс-нападающий сборной Франции завершил карьеру в 40 лет
1 июня, 10:09
Дубль Суареса принес «Интер Майами» выход в полуфинал Кубка лиг, Месси не играл
21 августа 2025, 09:30
Экс-игрок «Спартака» Кариока признан легендой мексиканского клуба
31 мая 2025, 22:10
3
Все пары 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
14 марта 2025, 18:35
В Колумбии застрелили президента «Тигреса» после поражения команды
26 сентября 2023, 08:57
3
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая, 08:13
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля, 13:11
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля, 14:53
Неймар может сменить континент в 4-й раз за карьеру
10 апреля, 01:32
3
Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену
22 февраля, 11:30
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Тигрес УАНЛ
Цинциннати
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, Финал
Толука
1 : 1
31.05.2026
Тигрес УАНЛ
США. МЛС, 15 тур
Цинциннати
6 : 2
24.05.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 14 тур
Сан-Диего
3 : 3
17.05.2026
Цинциннати
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
3 : 5
14.05.2026
Интер Майами
США. МЛС, 12 тур
Шарлотт
2 : 2
10.05.2026
Цинциннати
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, Финал
Толука
1 : 1
31.05.2026
Тигрес УАНЛ
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Тигрес УАНЛ
1 : 0
06.05.2026
Нэшвилл
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Тигрес УАНЛ
0 : 0
29.04.2026
Нэшвилл
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тигрес УАНЛ
5 : 1
26.04.2026
Мазатлан
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Атлас
0 : 0
23.04.2026
Тигрес УАНЛ
США. МЛС, 15 тур
Цинциннати
6 : 2
24.05.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 14 тур
Сан-Диего
3 : 3
17.05.2026
Цинциннати
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
3 : 5
14.05.2026
Интер Майами
США. МЛС, 12 тур
Шарлотт
2 : 2
10.05.2026
Цинциннати
США. МЛС, 11 тур
Чикаго Файр
2 : 3
03.05.2026
Цинциннати
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: