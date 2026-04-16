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Расписание матчей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Лос-Анджелес Гэлакси - Толука
Лос-Анджелес Гэлакси - Толука: обзор матча 16 апреля 2026
Лос-Анджелес Гэлакси
16.04.2026, четверг, 04:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
0 : 3
Первый матч – 2 : 4
Завершен
Толука
10'
Х. Гальярдо
58'
Паулинью
64'
Паулинью
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Толука
Завершен
83'
Замена
F. Rossi
️️️️➡️️
Николас Кастро
Желтая карточка
Justin Haak
82'
82'
Замена
Antonio Briseño
️️️️➡️️
Бруно Мендес
Замена
Isaiah Parente
️️️️➡️️
Марко Ройс
73'
73'
Замена
Jorge Díaz
️️️️➡️️
Паулинью
73'
Замена
Marcel Ruíz
️️️️➡️️
Хесус Ангуло
Замена
Lucas Sanabria
️️️️➡️️
Эдвин Серрильо
69'
Замена
Джозеф Пайнтсил
️️️️➡️️
Эрик Томми
68'
Замена
Ruben Ramos
️️️️➡️️
Клаусс
68'
Травма
Эрик Томми
67'
64'
Замена
Pavel Pérez
️️️️➡️️
Хелиньо
64'
ГОЛ! 0:3!
Паулинью
Пас отдал
Николас Кастро
58'
ГОЛ! 0:2!
Паулинью
Пас отдал
Хелиньо
54'
Желтая карточка
Diego Barbosa
Замена
Elijah Wynder
️️️️➡️️
Карлос Гарсес
46'
45'
+3'
10'
ГОЛ! 0:1!
Хесус Гальярдо
Пас отдал
Franco Romero
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
4
Мая Йошида
(К)
ЦЗ
25
Карлос Гарсес
ЦЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
6
Эдвин Серрильо
ОП
18
Марко Ройс
АП
11
Габриэл Пек
ПВ
12
James Marcinkowski
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Толука
22
Luis García
ВР
23
Хесус Гальярдо
(К)
ЛЗ
2
Diego Barbosa
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
25
Эверардо Лопес
ЦЗ
5
Franco Romero
ЦП
19
Santiago Simón
ЦП
8
Николас Кастро
АП
10
Хесус Ангуло
ЛВ
11
Хелиньо
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Новак Мичович
ВР
31
Brady Scott
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
20
Chris Rindov
ЦЗ
26
Harbor Miller
ЦЗ
19
Маурисио Куэвас
ПЗ
22
Elijah Wynder
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Lucas Sanabria
ЦП
24
Ruben Ramos
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
21
Tucker Lepley
ЦФ
Толука
1
Hugo Gonzalez
ВР
3
Antonio Briseño
ЦЗ
14
Marcel Ruíz
ЦП
33
Victor Arteaga
ЦП
24
Fernando Arce Jr.
ЦП
17
Mauricio Andre Isais
ЦП
29
Jorge Díaz
ЦП
15
Pavel Pérez
ЦП
7
Себастьян Кордова
АП
27
F. Rossi
ЦФ
9
Алексис Вега
ЦФ
23
O. Virgen
ЦФ
4-1-1-2-3
3
Ауде
4
Йошида
25
Гарсес
2
Ямане
6
Серрильо
27
Томми
18
Ройс
11
Пек
15
99
Клаусс
12
4-2-3-1
22
2
4
Мендес
25
Лопес
23
Гальярдо
5
19
11
Хелиньо
8
Кастро
10
Ангуло
26
Паулинью
25
Гарсес
22
22
25
Гарсес
27
Томми
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
27
Томми
6
Серрильо
8
8
6
Серрильо
99
Клаусс
24
24
99
Клаусс
18
Ройс
16
16
18
Ройс
4
Мендес
3
3
4
Мендес
10
Ангуло
14
14
10
Ангуло
26
Паулинью
29
29
26
Паулинью
11
Хелиньо
15
15
11
Хелиньо
8
Кастро
27
27
8
Кастро
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Толука
1
Новак Мичович
ВР
31
Brady Scott
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
20
Chris Rindov
ЦЗ
26
Harbor Miller
ЦЗ
19
Маурисио Куэвас
ПЗ
21
Tucker Lepley
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
1
Hugo Gonzalez
ВР
33
Victor Arteaga
ЦП
24
Fernando Arce Jr.
ЦП
17
Mauricio Andre Isais
ЦП
7
Себастьян Кордова
АП
9
Алексис Вега
ЦФ
23
O. Virgen
ЦФ
Остались в запасе
1
Новак Мичович
ВР
31
Brady Scott
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
20
Chris Rindov
ЦЗ
26
Harbor Miller
ЦЗ
19
Маурисио Куэвас
ПЗ
21
Tucker Lepley
ЦФ
Остались в запасе
1
Hugo Gonzalez
ВР
33
Victor Arteaga
ЦП
24
Fernando Arce Jr.
ЦП
17
Mauricio Andre Isais
ЦП
7
Себастьян Кордова
АП
9
Алексис Вега
ЦФ
23
O. Virgen
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Толука
1
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
7
11
Офсайды
2
5
Количество передач
527
391
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.57
1.21
Информация о матче
Главный судья:
Марио Эскобар
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
Посещаемость:
15473
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1 : 1
31.05.2026
Тигрес УАНЛ
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
24.05.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 14 тур
Сиэтл
0 : 2
17.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 13 тур
Канзаc Сити
3 : 1
14.05.2026
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США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
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1 : 1
24.05.2026
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Сиэтл
0 : 2
17.05.2026
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3 : 1
14.05.2026
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США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
10.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 11 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
03.05.2026
Ванкувер Уайткепс
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, Финал
Толука
1 : 1
31.05.2026
Тигрес УАНЛ
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Толука
4 : 0
07.05.2026
Лос-Анджелес
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Лос-Анджелес
2 : 1
30.04.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 17 тур
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4 : 1
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4 : 3
23.04.2026
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