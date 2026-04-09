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Расписание матчей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Толука - Лос-Анджелес Гэлакси
Толука - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 09 апреля 2026
Толука
09.04.2026, четверг, 06:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
4 : 2
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
12'
Н. Кастро
43'
Паулинью
73'
Паулинью
85'
Паулинью
66'
Г. Пек
77'
М. Ройс
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Толука - Лос-Анджелес Гэлакси
Завершен
90'
+3'
Желтая карточка
Бруно Мендес
89'
ГОЛ! 4:2!
Паулинью
85'
Замена
Diego Barbosa
️️️️➡️️
Santiago Simón
84'
Замена
F. Rossi
️️️️➡️️
Алексис Вега
84'
Замена
Mauricio Andre Isais
️️️️➡️️
Хесус Гальярдо
84'
80'
Замена
Маурисио Куэвас
️️️️➡️️
Мики Ямане
80'
Замена
Lucas Sanabria
️️️️➡️️
Эрик Томми
79'
Травма
Мики Ямане
77'
ГОЛ! 3:2!
Марко Ройс
Пас отдал
Хулиан Ауде
ГОЛ! 3:1!
Паулинью
73'
72'
Замена
Хулиан Ауде
️️️️➡️️
Джон Нельсон
Замена
Эверардо Лопес
️️️️➡️️
Хелиньо
70'
66'
ГОЛ! 2:1!
Габриэл Пек
Пас отдал
Марко Ройс
59'
Замена
Justin Haak
️️️️➡️️
Harbor Miller
58'
Замена
Марко Ройс
️️️️➡️️
Elijah Wynder
Замена
Луан
️️️️➡️️
Федерико Перейра
45'
+1
45'
+2'
Травма
Федерико Перейра
44'
ГОЛ! 2:0!
Паулинью
Пас отдал
Хесус Ангуло
43'
36'
Желтая карточка
Эдвин Серрильо
ГОЛ! 1:0!
Николас Кастро
Пас отдал
Федерико Перейра
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Толука
22
Luis García
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
6
Федерико Перейра
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
19
Santiago Simón
ЦП
5
Franco Romero
ЦП
8
Николас Кастро
АП
10
Хесус Ангуло
ЛВ
11
Хелиньо
ПВ
9
Алексис Вега
(К)
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
14
Джон Нельсон
ЛЗ
4
Мая Йошида
(К)
ЦЗ
25
Карлос Гарсес
ЦЗ
26
Harbor Miller
ЦЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
6
Эдвин Серрильо
ОП
22
Elijah Wynder
ЦП
11
Габриэл Пек
ПВ
12
James Marcinkowski
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Толука
1
Hugo Gonzalez
ВР
2
Diego Barbosa
ЦЗ
25
Эверардо Лопес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
3
Antonio Briseño
ЦЗ
17
Mauricio Andre Isais
ЦП
33
Victor Arteaga
ЦП
24
Fernando Arce Jr.
ЦП
15
Pavel Pérez
ЦП
7
Себастьян Кордова
АП
27
F. Rossi
ЦФ
23
O. Virgen
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Новак Мичович
ВР
31
Brady Scott
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
20
Chris Rindov
ЦЗ
19
Маурисио Куэвас
ПЗ
8
Lucas Sanabria
ЦП
18
Марко Ройс
АП
15
Justin Haak
ЦФ
57
Julian Placias
ЦФ
24
Ruben Ramos
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
3-2-3-2
22
23
Гальярдо
4
Мендес
6
Перейра
19
5
10
Ангуло
8
Кастро
11
Хелиньо
26
Паулинью
9
Вега
3-3-2-1-2
4
Йошида
25
Гарсес
26
2
Ямане
6
Серрильо
14
Нельсон
22
27
Томми
11
Пек
99
Клаусс
12
19
2
2
19
11
Хелиньо
25
Лопес
25
Лопес
11
Хелиньо
6
Перейра
13
Луан
13
Луан
6
Перейра
23
Гальярдо
17
17
23
Гальярдо
9
Вега
27
27
9
Вега
14
Нельсон
3
Ауде
3
Ауде
14
Нельсон
2
Ямане
19
Куэвас
19
Куэвас
2
Ямане
27
Томми
8
8
27
Томми
22
18
Ройс
18
Ройс
22
26
15
15
26
Остались в запасе
Толука
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Hugo Gonzalez
ВР
3
Antonio Briseño
ЦЗ
33
Victor Arteaga
ЦП
24
Fernando Arce Jr.
ЦП
15
Pavel Pérez
ЦП
7
Себастьян Кордова
АП
23
O. Virgen
ЦФ
1
Новак Мичович
ВР
31
Brady Scott
ВР
20
Chris Rindov
ЦЗ
57
Julian Placias
ЦФ
24
Ruben Ramos
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
1
Hugo Gonzalez
ВР
3
Antonio Briseño
ЦЗ
33
Victor Arteaga
ЦП
24
Fernando Arce Jr.
ЦП
15
Pavel Pérez
ЦП
7
Себастьян Кордова
АП
23
O. Virgen
ЦФ
Остались в запасе
1
Новак Мичович
ВР
31
Brady Scott
ВР
20
Chris Rindov
ЦЗ
57
Julian Placias
ЦФ
24
Ruben Ramos
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Толука - Лос-Анджелес Гэлакси
1
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
10
Офсайды
2
1
Количество передач
705
263
Сейвы
1
3
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.25
1.58
Информация о матче
Главный судья:
Hector Martinez, Uruguay
Стадион:
Estadio Nemesio Diez, Toluca
Посещаемость:
27035
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1 : 1
31.05.2026
Тигрес УАНЛ
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
24.05.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 14 тур
Сиэтл
0 : 2
17.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 13 тур
Канзаc Сити
3 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
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1 : 1
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4 : 0
07.05.2026
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2 : 1
30.04.2026
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Толука
4 : 1
26.04.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Мазатлан
4 : 3
23.04.2026
Толука
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
24.05.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 14 тур
Сиэтл
0 : 2
17.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 13 тур
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3 : 1
14.05.2026
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1 : 2
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1 : 1
03.05.2026
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