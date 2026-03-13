Цинциннати

Неймар может сменить континент в 4-й раз за карьеру

Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС

«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ

Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано

Экс-нападающий сборной Франции завершил карьеру в 40 лет

Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано

«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ

Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС

Неймар может сменить континент в 4-й раз за карьеру

Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену