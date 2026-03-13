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Расписание матчей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Цинциннати - Тигрес УАНЛ
Цинциннати - Тигрес УАНЛ: обзор матча 13 марта 2026
Цинциннати
13.03.2026, пятница, 03:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
3 : 0
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Тигрес УАНЛ
6'
К. Данке
54'
T. Barlow
83'
К. Данке
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Тигрес УАНЛ
Завершен
Желтая карточка
Tah Anunga
90'
+2
Желтая карточка
Павел Буха
90'
90'
+4'
Замена
Ayoub Jabbari
️️️️➡️️
Кевен Данке
88'
ГОЛ! 3:0!
Кевен Данке
Пас отдал
Херардо Валенсуэла
83'
79'
Замена
Андре-Пьер Жиньяк
️️️️➡️️
Rodrigo Aguirre
79'
Замена
Juan Vigón
️️️️➡️️
Диего Лайнес
Замена
Херардо Валенсуэла
️️️️➡️️
Ender Echenique
78'
Замена
Алвас Пауэлл
️️️️➡️️
Samuel Gidi
78'
Замена
Эвандер
️️️️➡️️
Tom Barlow
63'
Замена
Tah Anunga
️️️️➡️️
Обинна Нвободо
63'
59'
Замена
Jonathan Herrera
️️️️➡️️
Хесус Ангуло
ГОЛ! 2:0!
Tom Barlow
Пас отдал
Кевен Данке
54'
45'
+3'
Желтая карточка
Обинна Нвободо
29'
Желтая карточка
Tom Barlow
26'
21'
Замена
Хуан Хосе Пурата
️️️️➡️️
Ромуло
20'
Травма
Ромуло
ГОЛ! 1:0!
Кевен Данке
Пас отдал
Ender Echenique
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
3
Жилберто Флорес
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
(К)
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
29
Брайан Рамирес
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
11
Samuel Gidi
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
66
Ender Echenique
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Тигрес УАНЛ
14
Jesus Angel Garza Garcia
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
27
Хесус Ангуло
ЦЗ
32
Владимир Лоронья
ПЗ
23
Ромуло
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
11
Хуан Брунетта
(К)
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Анхель Корреа
ПВ
1
N. Guzman
ЦФ
17
Rodrigo Aguirre
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
Цинциннати
13
Evan Louro
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
21
Мэтт Миазга
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
10
Эвандер
ЦП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
27
Tah Anunga
ЦФ
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
17
Kenji Mboma Dem
ЦФ
Тигрес УАНЛ
25
Carlos Rodríguez
ВР
13
Antonio Carrera
ВР
4
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
33
Rafael Guerrero
ЦЗ
77
Jonathan Herrera
ЦП
35
Osvaldo Rodríguez
ЦП
6
Juan Vigón
ЦП
20
Марсело Флорес
АП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
30
Diego Sanchez
ЦФ
19
Edgar López
ЦФ
4-1-2-3
18
3
Флорес
15
Хадебе
29
Рамирес
12
Робинсон
5
Нвободо
11
20
Буха
9
Данке
16
66
4-2-3-2
32
Лоронья
28
Жоаким
27
Ангуло
14
23
Ромуло
5
Араухо
7
Корреа
11
Брунетта
16
Лайнес
17
1
11
2
Пауэлл
2
Пауэлл
11
16
10
Эвандер
10
Эвандер
16
66
22
Валенсуэла
22
Валенсуэла
66
5
Нвободо
27
27
5
Нвободо
9
Данке
99
99
9
Данке
23
Ромуло
4
Пурата
4
Пурата
23
Ромуло
27
Ангуло
77
77
27
Ангуло
35
35
16
Лайнес
6
6
16
Лайнес
17
10
Жиньяк
10
Жиньяк
17
Остались в запасе
Цинциннати
Тигрес УАНЛ
13
Evan Louro
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
21
Мэтт Миазга
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
17
Kenji Mboma Dem
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
25
Carlos Rodríguez
ВР
13
Antonio Carrera
ВР
33
Rafael Guerrero
ЦЗ
20
Марсело Флорес
АП
30
Diego Sanchez
ЦФ
19
Edgar López
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
Остались в запасе
13
Evan Louro
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
21
Мэтт Миазга
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
17
Kenji Mboma Dem
ЦФ
Остались в запасе
25
Carlos Rodríguez
ВР
13
Antonio Carrera
ВР
33
Rafael Guerrero
ЦЗ
20
Марсело Флорес
АП
30
Diego Sanchez
ЦФ
19
Edgar López
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Главный тренер
Рикардо Ферретти
Статистика матча Цинциннати - Тигрес УАНЛ
4
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
12
Офсайды
3
1
Количество передач
370
494
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.05
1.12
Информация о матче
Главный судья:
Steven Madrigal, Costa Rica
Стадион:
ТКЛ Стэдиум
Посещаемость:
9257
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17.05.2026
Цинциннати
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
3 : 5
14.05.2026
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