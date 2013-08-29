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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Скендербеу - Черноморец
Скендербеу - Черноморец: обзор матча 29 августа 2013
Скендербеу
29.08.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Черноморец
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Скендербеу - Черноморец
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0
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Матчи команд
Скендербеу
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
07.12.2017
Скендербеу
Лига Европы, 5 тур
Скендербеу
3 : 2
23.11.2017
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Партизан
2 : 0
02.11.2017
Скендербеу
Лига Европы, 3 тур
Скендербеу
0 : 0
19.10.2017
Партизан
Лига Европы, 2 тур
Скендербеу
1 : 1
28.09.2017
Янг Бойз
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
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