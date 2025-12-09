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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Виссел Кобе - Чэнду Жунчэн
Виссел Кобе - Чэнду Жунчэн: обзор матча 09 декабря 2025
Виссел Кобе
09.12.2025, вторник, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 6 тур
2 : 2
Завершен
Чэнду Жунчэн
18'
Й. Муто
90'
D. Sasaki (П)
45+1'
F. Silva
77'
F. Silva (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виссел Кобе - Чэнду Жунчэн
Завершен
90'
+3
Замена
Dinghao Yan
️️️️➡️️
Ming Yang Yang
90'
+1
Замена
Shuai Yang
️️️️➡️️
Li Yang
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Daiju Sasaki
90'
90'
+4'
Замена
Rikuto Hirose
️️️️➡️️
Nanasei Iino
81'
Замена
Katsuya Nagato
️️️️➡️️
Gotoku Sakai
81'
79'
Замена
Chao Gan
️️️️➡️️
Hetao Hu
78'
Замена
Mincheng Yuan
️️️️➡️️
Yanfeng Dong
77'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Felipe Silva
Замена
Taisei Miyashiro
️️️️➡️️
Haruya Ide
71'
Замена
Takahiro Ogihara
️️️️➡️️
Yuya Kuwasaki
71'
Желтая карточка
Yuya Kuwasaki
69'
66'
Желтая карточка
Tim Chow
Желтая карточка
Haruya Ide
63'
Замена
Юя Осако
️️️️➡️️
Erik
60'
46'
Замена
Liao Rongxiang
️️️️➡️️
Rômulo
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Felipe Silva
Пас отдал
Tim Chow
45'
+2'
ГОЛ! 1:0!
Йосинори Муто
Пас отдал
Erik
18'
3'
Желтая карточка
Yanfeng Dong
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виссел Кобе
71
Суичи Гонда
ВР
4
Tetsushi Yamakawa
(К)
ЦЗ
15
Yuki Honda
ЦЗ
24
Gotoku Sakai
ЦЗ
2
Nanasei Iino
ЦП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
25
Yuya Kuwasaki
ЦП
18
Haruya Ide
ЦП
27
Erik
ЦФ
13
Daiju Sasaki
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Такаюки Йосида
Чэнду Жунчэн
1
Jian Tao
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
22
Li Yang
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
16
Ming Yang Yang
ЦП
8
Tim Chow
(К)
ЦП
13
Yahav Gurfinkel
ЦП
7
Шихао Вей
ЛВ
10
Rômulo
ЦФ
9
Felipe Silva
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Виссел Кобе
1
Даия Маекава
ВР
32
Richard Ubong
ВР
23
Rikuto Hirose
ЦЗ
41
Katsuya Nagato
ЦЗ
31
Такуя Иванами
ЦЗ
6
Takahiro Ogihara
ЦП
30
Kakeru Yamauchi
ЦП
77
Клисман
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
29
Ren Komatsu
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
18
Taisei Miyashiro
ЦФ
Чэнду Жунчэн
32
Дянзуо Лю
ВР
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
58
Liao Rongxiang
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
20
P. Delgado
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
48
Li Moyu
ЦП
3-4-3
71
Гонда
4
15
24
2
25
18
7
Идегучи
11
Муто
13
27
4-3-1-2
1
19
22
2
5
Летшерт
16
8
13
7
Вей
9
10
2
23
23
2
24
41
41
24
25
6
6
25
27
10
Осако
10
Осако
27
18
18
18
18
19
26
26
19
22
26
26
22
10
58
58
10
2
39
39
2
16
8
8
16
Остались в запасе
Виссел Кобе
Чэнду Жунчэн
1
Даия Маекава
ВР
32
Richard Ubong
ВР
31
Такуя Иванами
ЦЗ
30
Kakeru Yamauchi
ЦП
77
Клисман
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
29
Ren Komatsu
ЦФ
Главный тренер
Такаюки Йосида
32
Дянзуо Лю
ВР
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
20
P. Delgado
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
48
Li Moyu
ЦП
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Остались в запасе
1
Даия Маекава
ВР
32
Richard Ubong
ВР
31
Такуя Иванами
ЦЗ
30
Kakeru Yamauchi
ЦП
77
Клисман
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
29
Ren Komatsu
ЦФ
Остались в запасе
32
Дянзуо Лю
ВР
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
20
P. Delgado
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
48
Li Moyu
ЦП
Главный тренер
Такаюки Йосида
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Статистика матча Виссел Кобе - Чэнду Жунчэн
2
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
14
Офсайды
1
3
Количество передач
561
289
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Халед Аль-Хоаиш
Стадион:
Noevir Stadium Kobe, Kobe
Посещаемость:
8718
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