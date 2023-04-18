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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Реал
Челси - Реал: обзор матча 18 апреля 2023
Челси
18.04.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Реал
58'
Родриго
80'
Родриго
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Челси - Реал
Желтая карточка
М. Мудрик
89'
81'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
81'
Замена
Начо
️️️️
Д. Карвахаль
80'
ГОЛ! 0:2!
Родриго
Пас отдал
Ф. Вальверде
Замена
М. Маунт
️️️️
К. Хаверц
76'
76'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Т. Кроос
71'
Замена
О. Чуамени
️️️️
К. Бензема
Замена
М. Мудрик
️️️️
М. Кукурелья
68'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Э. Фернандес
67'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
К. Галлахер
67'
58'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
Винисиус
Желтая карточка
Р. Джеймс
50'
46'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Д. Алаба
Желтая карточка
М. Кукурелья
34'
22'
Желтая карточка
Э. Милитао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Эдуардо Камавинга
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Реал
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
3-4-2-1
13
Кепа
27
Чалоба
3
Силва
3
Фофана
17
Кукурелья
17
Фернандес
91
Канте
24
Джеймс
8
Ковачич
8
Галлахер
29
Хаверц
4-3-2-1
1
Куртуа
26
Карвахаль
3
Милитао
5
Алаба
6
Камавинга
8
Вальверде
8
Кроос
14
Модрич
11
Родриго
7
Винисиус
9
Бензема
29
Хаверц
7
Маунт
7
Маунт
29
Хаверц
17
Фернандес
19
Стерлинг
19
Стерлинг
17
Фернандес
17
Кукурелья
27
Мудрик
27
Мудрик
17
Кукурелья
8
Галлахер
79
Феликс
79
Феликс
8
Галлахер
26
Карвахаль
6
Начо
6
Начо
26
Карвахаль
5
Алаба
22
Рюдигер
22
Рюдигер
5
Алаба
9
Бензема
14
Чуамени
14
Чуамени
9
Бензема
8
Кроос
25
Себальос
25
Себальос
8
Кроос
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
Остались в запасе
Челси
Реал
16
Эдуар Менди
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
16
Эдуар Менди
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Челси - Реал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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