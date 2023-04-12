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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Челси
Реал - Челси: обзор матча 12 апреля 2023
Реал
12.04.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Челси
21'
К. Бензема
74'
М. Асенсио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал - Челси
88'
Красная карточка
М. Ковачич
Желтая карточка
Д. Карвахаль
87'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Т. Кроос
84'
Желтая карточка
Э. Милитао
83'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Модрич
81'
75'
Замена
К. Галлахер
️️️️
Н. Канте
75'
Замена
М. Маунт
️️️️
Т. Силва
ГОЛ! 2:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Винисиус
74'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Э. Камавинга
71'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
71'
65'
Замена
Т. Чалоба
️️️️
Ж. Феликс
65'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Р. Стерлинг
59'
Красная карточка
Б. Чилвел
55'
Замена
М. Кукурелья
️️️️
К. Кулибали
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
21'
Желтая карточка
Э. Камавинга
7'
5'
Желтая карточка
У. Фофана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Эдуардо Камавинга
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
19
Рахим Стерлинг
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Реал
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
4-3-2-1
1
Куртуа
6
Камавинга
3
Милитао
5
Алаба
26
Карвахаль
14
Модрич
8
Вальверде
8
Кроос
7
Винисиус
11
Родриго
9
Бензема
3-4-1-1-1
13
Кепа
3
Кулибали
3
Фофана
3
Силва
24
Джеймс
17
Фернандес
91
Канте
33
Чилвел
8
Ковачич
19
Стерлинг
79
Феликс
6
Камавинга
22
Рюдигер
22
Рюдигер
6
Камавинга
8
Кроос
14
Чуамени
14
Чуамени
8
Кроос
14
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
14
Модрич
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
3
Кулибали
17
Кукурелья
17
Кукурелья
3
Кулибали
79
Феликс
27
Чалоба
27
Чалоба
79
Феликс
91
Канте
8
Галлахер
8
Галлахер
91
Канте
3
Силва
7
Маунт
7
Маунт
3
Силва
19
Стерлинг
29
Хаверц
29
Хаверц
19
Стерлинг
Остались в запасе
Реал
Челси
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
16
Эдуар Менди
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
16
Эдуар Менди
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Реал - Челси
3
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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