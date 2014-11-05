Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марибор - Челси
Марибор - Челси: обзор матча 05 ноября 2014
Марибор
05.11.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
1 : 1
Завершен
Челси
50'
А. Ибраими
73'
Н. Матич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Челси
Замена
У. Н'Диай
️️️️
С. Солелих
90'
+2
Замена
Д. Богар
️️️️
А. Ибраими
90'
Желтая карточка
М. Вилер
85'
85'
Пенальти не реализован!
Э. Азар
Замена
Ж. Менди
️️️️
Л. Захович
73'
73'
ГОЛ! 1:1!
Н. Матич
Пас отдал
Д. Терри
56'
Замена
Рамирес
️️️️
Ф. Луис
Желтая карточка
П. Стоянович
53'
ГОЛ! 1:0!
А. Ибраими
Пас отдал
М. Вилер
50'
46'
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Шюррле
46'
Замена
Оскар
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
Ж. Филипович
36'
24'
Желтая карточка
Ф. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
32
Аргус
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
70
Алеш Мертель
ОП
5
Желько Филипович
ОП
15
Сантьяго Солелих
ЦП
9
Маркос Таварес
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Марибор
1
Альяж Котман
ВР
4
Марко Шулер
ЦЗ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
6
Уэлле Н'Диай
ЦП
22
Даре Вршич
ЦП
39
Дамьян Богар
ЦП
14
Жан-Филипп Менди
ЦФ
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Оскар
ЦП
7
Рамирес
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
4-2-1-3
33
Ханданович
32
Аргус
26
Райчевич
28
Вилер
30
Стоянович
70
Мертель
5
Филипович
15
Солелих
90
Захович
9
Ибраими
9
Таварес
4-1-2-2-1
1
Чех
26
Терри
4
Зума
20
Иванович
16
Луис
18
Матич
4
Фабрегас
20
Шюррле
10
Виллиан
10
Азар
11
Дрогба
15
Солелих
6
Н'Диай
6
Н'Диай
15
Солелих
9
Ибраими
39
Богар
39
Богар
9
Ибраими
90
Захович
14
Менди
14
Менди
90
Захович
10
Виллиан
8
Оскар
8
Оскар
10
Виллиан
16
Луис
7
Рамирес
7
Рамирес
16
Луис
20
Шюррле
19
Коста
19
Коста
20
Шюррле
Остались в запасе
Марибор
Челси
1
Альяж Котман
ВР
4
Марко Шулер
ЦЗ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
22
Даре Вршич
ЦП
Главный тренер
Анте Шимунджа
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Альяж Котман
ВР
4
Марко Шулер
ЦЗ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
22
Даре Вршич
ЦП
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Марибор - Челси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Людски врт
Новости команд
Все
Марибор
Челси
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
Вчера, 23:46
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
2
Экс-полузащитник «Аталанты» ждет предложение от «Спартака»
2025.05.23 23:41
5
«Пари НН» выкупил защитника сборной Словении
2024.09.11 18:18
«Ростов» и еще один клуб РПЛ интересуются игроком «Марибора»
2023.05.23 10:08
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
Вчера, 23:46
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+