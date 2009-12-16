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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЧФР Клуж - ПСВ
ЧФР Клуж - ПСВ: обзор матча 16 декабря 2009
ЧФР Клуж
16.12.2009, среда, 23:05
Лига Европы, группа K, 6 тур
0 : 2
Завершен
ПСВ
19'
Д. Лазович (П)
68'
Н. Амрабат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - ПСВ
Замена
С. Бус
️️️️
С. Дюбарбье
Замена
Я. Вукович
️️️️
Д. Лазович
Замена
Б. Мара
️️️️
И. Коне
Замена
Л. Траоре
️️️️
А. Леао
Желтая карточка
А. Леао
ГОЛ! 0:2!
Н. Амрабат
Замена
Д. Куверманс
️️️️
И. Афеллай
Желтая карточка
Тони
Желтая карточка
К. Панин
Желтая карточка
Ф. Родригес
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Б. Джуджак
Желтая карточка
О. Тойвонен
Желтая карточка
И. Афеллай
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Лазович
Желтая карточка
Б. Пешкович
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
33
Борис Пешкович
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
4
Кристиан Панин
ЛЗ
19
Нельсон Кабрера
ЦЗ
80
Тони
ЦЗ
8
Андре Леао
ОП
6
Габриэль Мурешан
ОП
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
7
Эмиль Дика
ЦП
13
Иссуф Коне
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
11
Ола Тойвонен
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
27
Данко Лазович
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
ЧФР Клуж
33
Эдуард Станчу
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
15
Уго Алкантара
ЦЗ
28
Андрей Боростян
ЦП
23
Богдан Мара
ПП
19
Сергиу Бус
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
ПСВ
1
Кассио
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
10
Стефан Нейланд
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
4-2-3-1
33
Пешкович
4
Панин
19
Кабрера
80
Тони
16
Дюбарбье
8
Леао
6
Мурешан
10
Деяк
19
Кулио
7
Дика
13
Коне
2-4-2
15
Исакссон
4
Марселлис
2
Родригес
11
Тойвонен
17
Баккал
3
Симонс
10
Джуджак
17
Афеллай
27
Лазович
16
Дюбарбье
19
Бус
19
Бус
16
Дюбарбье
13
Коне
23
Мара
23
Мара
13
Коне
8
Леао
90
Траоре
90
Траоре
8
Леао
27
Лазович
26
Вукович
26
Вукович
27
Лазович
17
Афеллай
0
Куверманс
0
Куверманс
17
Афеллай
10
Джуджак
39
Амрабат
39
Амрабат
10
Джуджак
Остались в запасе
ЧФР Клуж
ПСВ
28
Андрей Боростян
ЦП
33
Эдуард Станчу
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
15
Уго Алкантара
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
1
Кассио
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
10
Стефан Нейланд
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
28
Андрей Боростян
ЦП
33
Эдуард Станчу
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
15
Уго Алкантара
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
10
Стефан Нейланд
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча ЧФР Клуж - ПСВ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
12.10.2026
ЧФР Клуж
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Константин Рэдулеску
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