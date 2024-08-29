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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пафос - ЧФР Клуж
Пафос - ЧФР Клуж: обзор матча 29 августа 2024
Пафос
29.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
28'
Жажа
31'
Д. Гольдар
49'
М. Танкович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пафос - ЧФР Клуж
87'
Замена
А. Паун-Александру
️️️️
Б. Нкололо
83'
Желтая карточка
М. Камара
Замена
М. Наме
️️️️
Пепе
81'
Замена
А. Силва
️️️️
Ж. Маседа
81'
79'
Замена
А. Фика
️️️️
П. Тахцидис
Желтая карточка
В. Драгомир
74'
Замена
Л. Натель
️️️️
Жажа
72'
Замена
Ж. Коррейя
️️️️
Бруно
72'
Желтая карточка
Бруно
69'
67'
Желтая карточка
П. Тахцидис
62'
Замена
Л. Мунтяну
️️️️
М. Кореница
62'
Замена
М. Камара
️️️️
A. Artean
Желтая карточка
Д. Гольдар
60'
Замена
К. Пилеас
️️️️
Р. Понтело
52'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Танкович
49'
46'
Замена
Д. Джокович
️️️️
К. Кейта
ГОЛ! 2:0!
Д. Гольдар
Пас отдал
Пепе
31'
ГОЛ! 1:0!
Жажа
Пас отдал
Ж. Маседа
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
88
Пепе
ЦП
11
Жажа
ПВ
5
Давид Гольдар
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
ЧФР Клуж
71
Михай Попа
ВР
45
Камора
ЦЗ
5
Matija Boben
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
6
Кадер Кейта
ОП
18
Andrei Artean
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Меритон Кореница
АП
19
Василе Могос
ПП
20
Бени Нкололо
ПВ
41
Anton Krešić
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Пафос
93
Неофитос Михаил
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
25
Мустафа Наме
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
ЧФР Клуж
83
Florin Racasan
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
14
Simão Rocha
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
8
Алин Фика
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
2-1-1-1-5
1
Ивушич
32
Люккассен
45
Понтело
26
Суньич
88
Пепе
11
Жажа
7
Бруно
30
Драгомир
11
Маседа
22
Танкович
5
Гольдар
2-1-3-3-1
71
Попа
45
Камора
5
6
Кейта
19
Могос
77
Тахцидис
18
20
Нкололо
7
Кореница
11
Бирлигеа
41
45
Понтело
17
Пилеас
17
Пилеас
45
Понтело
7
Бруно
77
Коррейя
77
Коррейя
7
Бруно
88
Пепе
25
Наме
25
Наме
88
Пепе
11
Маседа
33
Силва
33
Силва
11
Маседа
11
Жажа
19
Натель
19
Натель
11
Жажа
77
Тахцидис
8
Фика
8
Фика
77
Тахцидис
6
Кейта
88
Джокович
88
Джокович
6
Кейта
20
Нкололо
10
Паун-Александру
10
Паун-Александру
20
Нкололо
18
7
Камара
7
Камара
18
7
Кореница
11
Мунтяну
11
Мунтяну
7
Кореница
Остались в запасе
Пафос
ЧФР Клуж
93
Неофитос Михаил
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
83
Florin Racasan
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
14
Simão Rocha
ЦЗ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
Остались в запасе
83
Florin Racasan
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
14
Simão Rocha
ЦЗ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Пафос - ЧФР Клуж
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.12.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
0 : 0
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Лимассол Арена
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