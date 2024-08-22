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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЧФР Клуж - Пафос
ЧФР Клуж - Пафос: обзор матча 22 августа 2024
ЧФР Клуж
22.08.2024, четверг, 20:30
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Пафос
17'
М. Кореница
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Пафос
Желтая карточка
Камора
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Д. Люккассен
90'
+1
Желтая карточка
Д. Гольдар
88'
Желтая карточка
Ж. Маседа
Замена
Л. Мунтяну
️️️️
К. Кейта
87'
Замена
А. Абид
️️️️
М. Кореница
87'
80'
Замена
Л. Натель
️️️️
Ж. Коррейя
Замена
P. Godly Michael
️️️️
Д. Бирлигеа
76'
Замена
Б. Нкололо
️️️️
П. Тахцидис
64'
62'
Замена
Жажа
️️️️
Бруно
62'
Замена
И. Суньич
️️️️
К. Пилеас
Желтая карточка
П. Тахцидис
59'
Желтая карточка
Д. Бирлигеа
59'
46'
Замена
О. Валакари
️️️️
М. Наме
46'
Замена
А. Силва
️️️️
Пепе
Желтая карточка
M. Boben
45'
+1
Красная карточка
Ч. Деяк
40'
35'
Желтая карточка
Пепе
ГОЛ! 1:0!
М. Кореница
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
71
Михай Попа
ВР
5
Matija Boben
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
6
Кадер Кейта
ОП
18
Andrei Artean
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
7
Меритон Кореница
АП
19
Василе Могос
ПП
41
Anton Krešić
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
25
Мустафа Наме
ЦП
88
Пепе
ЦП
11
Жайро Маседа
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
14
Simão Rocha
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
8
Алин Фика
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
20
Бени Нкололо
ПВ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Пафос
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Онни Валакари
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
11
Жажа
ПВ
70
Мариос Илия
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
2-1-4-2-1
71
Попа
5
45
Камора
6
Кейта
18
77
Тахцидис
10
Деяк
19
Могос
11
Бирлигеа
7
Кореница
41
3-2-5
1
Ивушич
77
Коррейя
32
Люккассен
17
Пилеас
25
Наме
88
Пепе
11
Маседа
5
Гольдар
30
Драгомир
22
Танкович
7
Бруно
7
Кореница
3
Абид
3
Абид
7
Кореница
77
Тахцидис
20
Нкололо
20
Нкололо
77
Тахцидис
11
Бирлигеа
99
99
11
Бирлигеа
6
Кейта
11
Мунтяну
11
Мунтяну
6
Кейта
17
Пилеас
26
Суньич
26
Суньич
17
Пилеас
25
Наме
8
Валакари
8
Валакари
25
Наме
7
Бруно
11
Жажа
11
Жажа
7
Бруно
88
Пепе
33
Силва
33
Силва
88
Пепе
77
Коррейя
19
Натель
19
Натель
77
Коррейя
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Пафос
89
Отто Хиндрих
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
14
Simão Rocha
ЦЗ
8
Алин Фика
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
7
Мохаммед Камара
ПВ
Главный тренер
Дан Петреску
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
14
Simão Rocha
ЦЗ
8
Алин Фика
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
7
Мохаммед Камара
ПВ
Остались в запасе
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча ЧФР Клуж - Пафос
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.12.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
0 : 0
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
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Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
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1 : 2
21.11.2026
Пафос
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Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Информация о матче
Главный судья:
Novak Simovic, Serbia
Стадион:
Константин Рэдулеску
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