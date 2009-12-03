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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - ЧФР Клуж
Копенгаген - ЧФР Клуж: обзор матча 03 декабря 2009
Копенгаген
03.12.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 5 тур
2 : 0
Завершен
ЧФР Клуж
37'
М. Вингаард
43'
Д. Н'Дойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - ЧФР Клуж
Замена
Н. Йенсен
️️️️
М. Вингаард
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
Х. Норрегаард
Замена
Э. Дика
️️️️
И. Коне
Замена
Аилтон
️️️️
Й. Гронкьяер
Замена
Ней
️️️️
А. Леао
Желтая карточка
Р. Дани
Замена
Ч. Деяк
️️️️
Л. Траоре
ГОЛ! 2:0!
Д. Н'Дойе
Желтая карточка
Р. Каду
ГОЛ! 1:0!
М. Вингаард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
0
Ульрик Лаурсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
10
Йеспер Гронкьяер
ЛП
10
Мартин Вингаард
ЛП
4
Хьялте Норрегаард
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
ЧФР Клуж
98
Нуну Кларо
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
4
Кристиан Панин
ЛЗ
19
Нельсон Кабрера
ЦЗ
80
Тони
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
8
Андре Леао
ОП
66
Рикардо Дани
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
13
Иссуф Коне
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Копенгаген
1
Йеспер Кристиансен
ВР
26
Петер Ларссон
ЦЗ
0
Никлас Йенсен
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
7
Либор Сьонко
ПП
9
Аилтон
ЦФ
ЧФР Клуж
33
Борис Пешкович
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
15
Уго Алкантара
ЦЗ
28
Андрей Боростян
ЦП
7
Эмиль Дика
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
99
Ней
ЦФ
4-5-1
1
Виланд
17
Вендт
0
Лаурсен
25
Занка
3
Поспех
10
Вингаард
4
Норрегаард
13
Хатчинсон
6
Квист
10
Гронкьяер
14
Н'Дойе
3-3-2-2
98
Кларо
19
Кабрера
80
Тони
12
Каду
16
Дюбарбье
8
Леао
4
Панин
66
Дани
19
Кулио
13
Коне
90
Траоре
10
Вингаард
0
Йенсен
0
Йенсен
10
Вингаард
4
Норрегаард
31
Кристенсен
31
Кристенсен
4
Норрегаард
10
Гронкьяер
9
Аилтон
9
Аилтон
10
Гронкьяер
8
Леао
99
Ней
99
Ней
8
Леао
13
Коне
7
Дика
7
Дика
13
Коне
90
Траоре
10
Деяк
10
Деяк
90
Траоре
Остались в запасе
Копенгаген
ЧФР Клуж
26
Петер Ларссон
ЦЗ
1
Йеспер Кристиансен
ВР
27
Томас Делэни
ОП
7
Либор Сьонко
ПП
Главный тренер
Стале Солбаккен
28
Андрей Боростян
ЦП
33
Борис Пешкович
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
15
Уго Алкантара
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
26
Петер Ларссон
ЦЗ
1
Йеспер Кристиансен
ВР
27
Томас Делэни
ОП
7
Либор Сьонко
ПП
Остались в запасе
28
Андрей Боростян
ЦП
33
Борис Пешкович
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
15
Уго Алкантара
ЦЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Копенгаген - ЧФР Клуж
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
12.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Дарко Чеферин
(Крань)
Стадион:
Паркен
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