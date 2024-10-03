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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Серкль Брюгге - Санкт-Галлен
Серкль Брюгге - Санкт-Галлен: обзор матча 03 октября 2024
Серкль Брюгге
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 1 тур
6 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
3'
А. Минда
26'
К. Данке
43'
К. Данке
54'
К. Данке (П)
63'
Г. Магне
68'
Г. Магне
58'
К. Шобот
81'
Ф. Мамбимби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Санкт-Галлен
81'
ГОЛ! 6:2!
Ф. Мамбимби
Пас отдал
К. Шобот
76'
Замена
Й. Милошевич
️️️️
В. Геббельс
Замена
П. Бруннер
️️️️
Т. Сомерс
74'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
К. Данке
74'
Желтая карточка
К. Данке
70'
ГОЛ! 6:1!
Г. Магне
Пас отдал
К. Данке
68'
ГОЛ! 5:1!
Г. Магне
63'
61'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
Ч. Аколо
Замена
N. De Wilde
️️️️
Ф. Назинью
61'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
А. Минда
61'
58'
ГОЛ! 4:1!
К. Шобот
Пас отдал
К. Витциг
ГОЛ с пенальти! 4:0!
К. Данке
54'
46'
Замена
К. Шобот
️️️️
Б. Тома
46'
Замена
Y. Noah
️️️️
Ч. Окороджи
ГОЛ! 3:0!
К. Данке
Пас отдал
А. Минда
43'
Замена
М. Делань
️️️️
В.
32'
ГОЛ! 2:0!
К. Данке
Пас отдал
Х. ван дер Брюгген
26'
Желтая карточка
Ф. Назинью
23'
21'
Желтая карточка
Л. Гертлер
ГОЛ! 1:0!
А. Минда
Пас отдал
К. Данке
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
13
Сенна Мянго
ЛЗ
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
15
Гари Магне
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
17
Абу Франсис
АП
27
Алан Минда
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Конрад Фабер
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
84
Bas Langenbick
ВР
3
Dalangunypole Gomis
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
27
Nils De Wilde
ЦП
19
Бруниньо
АП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
29
Парис Бруннер
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
14
Yannick Noah
ЦП
26
Corsin Konietzke
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
3-3-3-2
2
Диаките
13
Мянго
5
Равик
20
Назинью
28
ван дер Брюгген
15
Магне
24
Сомерс
17
Франсис
27
Минда
17
9
Данке
2-3-2-3
1
Зиги
5
Вальчи
28
Фабер
16
Гертлер
88
Квинтийя
24
Тома
7
Витциг
69
Геббельс
36
Окороджи
77
Аколо
15
Диаби
17
26
Делань
26
Делань
17
20
Назинью
27
27
20
Назинью
27
Минда
11
Олаигбе
11
Олаигбе
27
Минда
24
Сомерс
29
Бруннер
29
Бруннер
24
Сомерс
9
Данке
9
Аугусто
9
Аугусто
9
Данке
36
Окороджи
14
14
36
Окороджи
24
Тома
27
Шобот
27
Шобот
24
Тома
69
Геббельс
17
Милошевич
17
Милошевич
69
Геббельс
77
Аколо
10
Мамбимби
10
Мамбимби
77
Аколо
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Санкт-Галлен
84
Bas Langenbick
ВР
3
Dalangunypole Gomis
ЦЗ
19
Бруниньо
АП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
28
Уго Вандермерш
ЦФ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
84
Bas Langenbick
ВР
3
Dalangunypole Gomis
ЦЗ
19
Бруниньо
АП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
28
Уго Вандермерш
ЦФ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Серкль Брюгге - Санкт-Галлен
2
1
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
12
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
10
14
Офсайды
5
3
Количество передач
274
360
Сейвы
2
4
Точность передач %
65
68
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
15
11
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
3.2
1.06
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Арда Кардешлер
(Бурса)
Стадион:
Ян Брейдель
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