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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Спартак
Селтик - Спартак: обзор матча 05 декабря 2012
Селтик
05.12.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
21'
Г. Хупер
82'
К. Коммонс (П)
39'
Ари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Спартак
88'
Вторая желтая
К. Чельстрем
86'
Желтая карточка
Э. МакГиди
Замена
Д. Ледли
️️️️
С. Браун
85'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Коммонс
82'
75'
Желтая карточка
Д. Комбаров
Замена
Н. Лассад
️️️️
Б. Каял
73'
Замена
А. Мэттьюз
️️️️
М. Лустиг
71'
61'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Ари
57'
Желтая карточка
К. Чельстрем
Желтая карточка
М. Лустиг
52'
Желтая карточка
Б. Каял
42'
39'
ГОЛ! 1:1!
Ари
Пас отдал
Э. Эменике
ГОЛ! 1:0!
Г. Хупер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЛЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ПЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
7
Бирам Каял
ОП
8
Скотт Браун
(К)
ОП
30
Георгиос Самарас
АП
4
Чарли Малгрю
ПП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
5
Кариока
ОП
4
Ким Чельстрем
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ПВ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
39
Ари
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Томас Рогне
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
20
Мику
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
4-2-2-1-1
17
Форстер
3
Исагирре
4
Эмброуз
6
Уилсон
23
Лустиг
7
Каял
8
Браун
15
Коммонс
4
Малгрю
30
Самарас
88
Хупер
4-2-1-3
30
Песьяков
9
Комбаров
2
Инсаурральде
17
Сухи
23
Комбаров
5
Кариока
4
Чельстрем
14
Хурадо
22
Дзюба
39
Ари
10
Эменике
23
Лустиг
3
Мэттьюз
3
Мэттьюз
23
Лустиг
8
Браун
16
Ледли
16
Ледли
8
Браун
7
Каял
11
Лассад
11
Лассад
7
Каял
39
Ари
46
МакГиди
46
МакГиди
39
Ари
Остались в запасе
Селтик
Спартак
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Томас Рогне
ЦЗ
20
Мику
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
31
Андрей Дикань
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Томас Рогне
ЦЗ
20
Мику
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Селтик - Спартак
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая) "НТВ" 23:30 (прямая)
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