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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
ЦАР - Мали
ЦАР - Мали: обзор матча 24 марта 2025
ЦАР
24.03.2025, понедельник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа I, 6 тур
0 : 0
Завершен
Мали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦАР - Мали
Замена
D. Benamna
️️️️
Л. Мафута
90'
+4
Желтая карточка
Л. Мафута
90'
+3
Замена
М. Джимет
️️️️
L. Roméo Namgbema
90'
+3
87'
Замена
М. Камара
️️️️
Ш. Умар Конате
87'
Замена
Ю. Ниакате
️️️️
Э. Билал Туре
Желтая карточка
L. Roméo Namgbema
82'
81'
Замена
М. Сангаре
️️️️
Л. Кулибали
Замена
W. Ngakoutou Yapende
️️️️
K. Kima Beyissa
76'
67'
Замена
M. Sangaré
️️️️
Д. Нене
67'
Замена
А. Данте
️️️️
М. Диарра
Желтая карточка
G. Oualengbe
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦАР
1
Жоффри Лембе
ВР
21
Peter Guinari
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
5
Sadock Ndobe
ЦЗ
2
Kenny Kima Beyissa
ЦЗ
14
Léonce Roméo Namgbema
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
4
Cherubin Merius Basse-Zokana
ЦП
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
9
Луи Мафута
ЦФ
9
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Мали
16
Джиджи Диарра
ВР
13
Мусса Диарра
ЛЗ
6
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Шейк Умар Конате
ЦЗ
11
Лассана Кулибали
ЦП
23
Алиу Дьен
ЦП
10
Ив Биссума
ЦП
10
Камори Думбия
АП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
9
Эль Билал Туре
ЦФ
7
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
ЦАР
16
Dominique Youfeigane
ВР
1
Mauril Stephane Abimala
ВР
15
Bertillo Yangana-Ba-Komi
ЦЗ
6
Sacha Mbaka
ЦЗ
10
Wesley Ngakoutou Yapende
ЦП
26
Noah Kévin Ato-Zandanga
ЦП
20
Axel Urie
ЦП
17
Donald Benamna
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
15
Enzo Grothe
ЦФ
12
Samuel Nlend
ЦФ
Мали
22
Youssouf Koita
ВР
99
Исмаэль Диавара
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
21
Салим Диаките
ЦЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
12
Мохамед Камара
ОП
24
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Мамаду Сангаре
АП
7
Мамаду Камара
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
6
Юссуфу Ниакате
ЦФ
18
Mustapha Sangaré
ЦФ
3-2-3-2
1
Лембе
5
2
14
4
Ямбере
21
19
Кондогбиа
4
13
9
Койялипу
9
Мафута
3-3-1-3
16
Диарра
6
Ниакате
2
Конате
13
Диарра
11
Кулибали
23
Дьен
10
Биссума
10
Думбия
7
Нене
9
Туре
5
Диаби
2
10
10
2
9
Мафута
17
17
9
Мафута
14
30
Джимет
30
Джимет
14
13
Диарра
3
Данте
3
Данте
13
Диарра
11
Кулибали
8
Сангаре
8
Сангаре
11
Кулибали
2
Конате
7
Камара
7
Камара
2
Конате
9
Туре
6
Ниакате
6
Ниакате
9
Туре
7
Нене
18
18
7
Нене
Остались в запасе
ЦАР
Мали
16
Dominique Youfeigane
ВР
1
Mauril Stephane Abimala
ВР
15
Bertillo Yangana-Ba-Komi
ЦЗ
6
Sacha Mbaka
ЦЗ
26
Noah Kévin Ato-Zandanga
ЦП
20
Axel Urie
ЦП
15
Enzo Grothe
ЦФ
12
Samuel Nlend
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
22
Youssouf Koita
ВР
99
Исмаэль Диавара
ВР
21
Салим Диаките
ЦЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
12
Мохамед Камара
ОП
24
Ибраима Сиссоко
ОП
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Остались в запасе
16
Dominique Youfeigane
ВР
1
Mauril Stephane Abimala
ВР
15
Bertillo Yangana-Ba-Komi
ЦЗ
6
Sacha Mbaka
ЦЗ
26
Noah Kévin Ato-Zandanga
ЦП
20
Axel Urie
ЦП
15
Enzo Grothe
ЦФ
12
Samuel Nlend
ЦФ
Остались в запасе
22
Youssouf Koita
ВР
99
Исмаэль Диавара
ВР
21
Салим Диаките
ЦЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
12
Мохамед Камара
ОП
24
Ибраима Сиссоко
ОП
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Главный тренер
Эрик Шелле
Статистика матча ЦАР - Мали
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Чад
2 : 3
12.10.2025
ЦАР
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
ЦАР
0 : 5
08.10.2025
Гана
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
ЦАР
0 : 2
07.09.2025
Коморские острова
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Информация о матче
Стадион:
Stade Larbi Zaouli, Casablanca
Посещаемость:
1600
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