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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кьево - Падова
Кьево - Падова: обзор матча 23 августа 2008
Кьево
23.08.2008, суббота, 22:30
Италия. Кубок, 3 раунд
1 : 2
Завершен
Падова
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кьево - Падова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
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0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Падова
Италия. Серия В, 12 тур
Ареццо
- : -
22.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 8 тур
Авеллино
0 : 1
24.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 7 тур
Падова
1 : 2
17.10.2026
Виртус Энтелла
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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