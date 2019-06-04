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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кадис - Эстремадура
Кадис - Эстремадура: обзор матча 04 июня 2019
Кадис
04.06.2019, вторник, 22:00
Испания. Сегунда, 41 тур
0 : 1
Завершен
Эстремадура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Эстремадура
78'
Желтая карточка
Х. Аламо
57'
Желтая карточка
Ф. Тьенса Нуньес
Начало матча
Статистика матча Кадис - Эстремадура
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Эстремадура
Испания. Кубок, 1/32 финала
Эстремадура
1 : 2
04.12.2025
Севилья
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
3 : 1
28.10.2025
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
0 : 4
30.10.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
1 : 4
01.12.2021
Самора
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
1 : 2
17.12.2020
Сокуэльямос
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Мирандилья
Новости команд
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Кадис
Эстремадура
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