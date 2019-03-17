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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Галатасарай
Бурсаспор - Галатасарай: обзор матча 17 марта 2019
Бурсаспор
17.03.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 26 тур
2 : 3
Завершен
Галатасарай
15'
Д. Сахо
42'
А. Савье
45+1'
Б. Ндиайе
56'
М. Дианье (П)
63'
С. Фегули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Галатасарай
83'
Желтая карточка
А. Оникуру
Желтая карточка
О. Шеджу
72'
63'
ГОЛ! 2:3!
С. Фегули
Пас отдал
А. Оникуру
59'
Желтая карточка
Э. Ташдемир
56'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
56'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Дианье
51'
Желтая карточка
Маркао
46'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Б. Ндиайе
Пас отдал
К. Люиндама
44'
Желтая карточка
К. Люиндама
ГОЛ! 2:0!
А. Савье
42'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сахо
Пас отдал
Ю. Эрдоган
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бурсаспор
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
2-3-2
10
Эрдоган
27
Шеджу
4
Шеху
35
Кара
25
Баджи
6
Савье
25
Сахо
3-3-2-1-1
16
Муслера
27
Люиндама
23
Маркао
25
Мариано
4
Донк
8
Фегули
33
Ташдемир
20
Бельханда
5
Ндиайе
7
Оникуру
45
Дианье
Остались в запасе
Бурсаспор
Галатасарай
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Бурсаспор - Галатасарай
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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