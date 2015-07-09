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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак - Будучность
Спартак - Будучность: обзор матча 09 июля 2015
Спартак
09.07.2015, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Будучность
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Статистика матча Спартак - Будучность
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0
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Матчи команд
Спартак
Лига Европы, 3 раунд
Судува
0 : 0
16.08.2018
Спартак
Лига Европы, 3 раунд
Спартак
0 : 1
09.08.2018
Судува
Лига Европы, 2 раунд
Ла Фиорита
0 : 3
02.08.2018
Спартак
Лига Европы, 2 раунд
Спартак
6 : 0
26.07.2018
Ла Фиорита
Лига чемпионов, 1 раунд
Црвена Звезда
2 : 0
17.07.2018
Спартак
Будучность
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Будучность
- : -
29.11.2026
Младость Донья-Горица
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Езеро
0 : 0
13.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Будучность
1 : 4
07.11.2026
Отрант-Олимпик
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Бокель
0 : 1
02.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Будучность
3 : 3
22.10.2026
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