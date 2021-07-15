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Лига конференций 2026/2027
Брейдаблик - Расинг
Брейдаблик - Расинг: обзор матча 15 июля 2021
Брейдаблик
15.07.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Расинг
74'
А. Вильхамссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брейдаблик - Расинг
Желтая карточка
Х. Гуннлаугссон
84'
Замена
Д. Ерн Атласон
️️️️
Г. Эйолфссон
75'
Замена
O. Sigurjonsson
️️️️
A. Sigurdarson
75'
ГОЛ! 1:0!
А. Вильхамссон
Пас отдал
В. Карл Эйнарссон
74'
69'
Красная карточка
Д. Хольтер
Замена
А. Вильхамссон
️️️️
T. Mikkelsen (pen.)
67'
62'
Замена
E. Francoise
️️️️
Y. Tafer
26'
Желтая карточка
Д. Хольтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брейдаблик
44
Дамир Муминович
ЦЗ
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
6
A. Sigurdarson
ЦФ
0
T. Mikkelsen (pen.)
ЦФ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Расинг
35
Дуэйн Хольтер
ЦП
91
Yannis Tafer
ЦП
8
Mario Pokar
ЦП
44
Delvin Skenderović
ЦФ
2
Gordon Buch
ЦФ
0
Y. Mabella
ЦФ
0
M. Dembele
ЦФ
Главный тренер
Янник Какоко
Брейдаблик
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
30
A. Yeoman
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
8
Finnur Orri Margeirsson
ЦФ
94
Арни Вильхамссон
ЦФ
Расинг
3
Judicaël Crillon
ЦФ
15
G. Mersch
ЦФ
0
K. Nakache
ЦФ
15
Emmanuel Francoise
ЦФ
2-2-2-4
44
Муминович
21
Маргейрссон
8
Эйнарссон
13
Эйолфссон
10
Стейндорссон
7
Гуннлаугссон
18
1
0
6
3-4
35
Хольтер
91
8
0
0
2
44
13
Эйолфссон
24
Атласон
24
Атласон
13
Эйолфссон
6
3
3
6
0
94
Вильхамссон
94
Вильхамссон
0
Симон
0
0
Симон
91
15
15
91
Остались в запасе
Брейдаблик
Расинг
30
A. Yeoman
ЦФ
8
Finnur Orri Margeirsson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
3
Judicaël Crillon
ЦФ
15
G. Mersch
ЦФ
Главный тренер
Янник Какоко
Остались в запасе
30
A. Yeoman
ЦФ
8
Finnur Orri Margeirsson
ЦФ
Остались в запасе
3
Judicaël Crillon
ЦФ
15
G. Mersch
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Главный тренер
Янник Какоко
Статистика матча Брейдаблик - Расинг
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Брейдаблик
3 : 1
11.10.2026
Кефлавик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
4 : 1
20.09.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Фрам
1 : 3
15.09.2026
Брейдаблик
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Расинг
6 : 1
23.05.2026
Роданж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Хостерт
0 : 1
17.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Мамер
3 : 2
10.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Расинг
0 : 5
03.05.2026
Атерт Биссен
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Кэрьенг
2 : 5
26.04.2026
Расинг
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