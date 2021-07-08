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Расинг - Брейдаблик
Расинг - Брейдаблик: обзор матча 08 июля 2021
Расинг
08.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Брейдаблик
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Расинг - Брейдаблик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Расинг
6 : 1
23.05.2026
Роданж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Хостерт
0 : 1
17.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Мамер
3 : 2
10.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Расинг
0 : 5
03.05.2026
Атерт Биссен
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Кэрьенг
2 : 5
26.04.2026
Расинг
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Брейдаблик
3 : 1
11.10.2026
Кефлавик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
4 : 1
20.09.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Фрам
1 : 3
15.09.2026
Брейдаблик
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Брейдаблик
«Страсбур» – «Брейдаблик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Брейдаблик» – «Шэмрок Роверс»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.10 10:33
«Шахтер» – «Брейдаблик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025
2025.11.06 19:35
«Шахтер» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.11.05 11:44
«Зриньски» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.06 09:56
«Дила» – «Расинг»: прогноз на матч 17 июля с 68% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:07
Прогноз на точный счeт матча «Дила» – «Расинг»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:31
«Расинг» – «Дила»: прогноз на матч 10 июля с 69% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:24
Прогноз на точный счeт матча «Расинг» – «Дила»: Лига Конференций, 10 июля 2025
2025.07.09 09:34
«Страсбур» – «Брейдаблик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Брейдаблик» – «Шэмрок Роверс»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.10 10:33
«Шахтер» – «Брейдаблик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025
2025.11.06 19:35
«Шахтер» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.11.05 11:44
«Зриньски» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.06 09:56
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