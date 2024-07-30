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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дрита - Брейдаблик
Дрита - Брейдаблик: обзор матча 30 июля 2024
Дрита
30.07.2024, вторник, 18:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Брейдаблик
66'
K. Selmani
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дрита - Брейдаблик
Замена
A. Fressange
️️️️
В. Туша
84'
78'
Замена
К. Стейндорссон
️️️️
A. Yeoman
78'
Замена
П. Йоханнесен
️️️️
B. Stokke
Замена
А. Манай
️️️️
K. Selmani
77'
Желтая карточка
Р. Овука
76'
Желтая карточка
Э. Бейтулай
74'
ГОЛ! 1:0!
K. Selmani
Пас отдал
И. Зульфиу
66'
Замена
И. Зульфиу
️️️️
A. Ajzeraj
64'
63'
Замена
D. Ingvarsson
️️️️
K. Ingi Kristinsson
55'
Желтая карточка
И. Снаэр Торвальдссон
Желтая карточка
I. Mustafa
50'
Желтая карточка
А. Дабикяй
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дрита
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
5
J. Mesa
ЦЗ
26
Радди Овука
ЦЗ
4
Рон Броя
ЦП
14
Альберт Дабикяй
ЦП
36
I. Mustafa
ЦП
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
1
Фатон Малоку
ЦФ
17
K. Selmani
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
Брейдаблик
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
44
Дамир Муминович
ЦЗ
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
11
Aron Bjarnason
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
19
Kristinn Jónsson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Дрита
22
Laurit Behluli
ВР
74
Eron Isufi
ВР
3
Melos Zenunaj
ЦЗ
33
Kastriot Rapuca
ЦЗ
8
Ensar Huruglica
ЦП
47
Dienit Isufi
ЦП
6
Hasan Gomda
ЦП
23
Илиаса Зульфиу
ПВ
3
Блертон Шедзи
ЦФ
9
Арб Манай
ЦФ
29
Alexandre Fressange
ЦФ
Брейдаблик
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
16
Dagur Örn Fjeldsted
ЦП
25
Tumi Fannar Gunnarsson
ЦП
23
Арнор Гаути Йонссон
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
13
Патрик Йоханнесен
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
6
A. Sigurdarson
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
3-3-5
15
Бейтулай
5
26
Овука
4
Броя
14
Дабикяй
36
1
Малоку
19
Красники
25
Туша
17
7
2-2-1-5
21
Маргейрссон
44
Муминович
10
Торвальдссон
8
Эйнарссон
7
Гуннлаугссон
11
1
30
19
23
7
23
Зульфиу
23
Зульфиу
7
17
9
Манай
9
Манай
17
25
Туша
29
29
25
Туша
30
10
Стейндорссон
10
Стейндорссон
30
20
13
Йоханнесен
13
Йоханнесен
20
23
18
18
23
Остались в запасе
Дрита
Брейдаблик
22
Laurit Behluli
ВР
74
Eron Isufi
ВР
3
Melos Zenunaj
ЦЗ
33
Kastriot Rapuca
ЦЗ
8
Ensar Huruglica
ЦП
47
Dienit Isufi
ЦП
6
Hasan Gomda
ЦП
3
Блертон Шедзи
ЦФ
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
16
Dagur Örn Fjeldsted
ЦП
25
Tumi Fannar Gunnarsson
ЦП
23
Арнор Гаути Йонссон
ЦП
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
6
A. Sigurdarson
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Остались в запасе
22
Laurit Behluli
ВР
74
Eron Isufi
ВР
3
Melos Zenunaj
ЦЗ
33
Kastriot Rapuca
ЦЗ
8
Ensar Huruglica
ЦП
47
Dienit Isufi
ЦП
6
Hasan Gomda
ЦП
3
Блертон Шедзи
ЦФ
Остались в запасе
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
16
Dagur Örn Fjeldsted
ЦП
25
Tumi Fannar Gunnarsson
ЦП
23
Арнор Гаути Йонссон
ЦП
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
6
A. Sigurdarson
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Статистика матча Дрита - Брейдаблик
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Брейдаблик
3 : 1
11.10.2026
Кефлавик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
4 : 1
20.09.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Фрам
1 : 3
15.09.2026
Брейдаблик
Информация о матче
Главный судья:
Камал Умудлу
Стадион:
Stadiumi i Qytetit, Gjilanë
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