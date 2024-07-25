Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Брейдаблик - Дрита
Брейдаблик - Дрита: обзор матча 25 июля 2024
Брейдаблик
25.07.2024, четверг, 22:15
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Дрита
71'
И. Снаэр Торвальдссон
3'
А. Манай
23'
В. Туша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брейдаблик - Дрита
90'
Желтая карточка
Р. Броя
Желтая карточка
В. Ерн Маргейрссон
90'
89'
Вторая желтая
Б. Красники
84'
Желтая карточка
Б. Красники
77'
Замена
K. Selmani
️️️️
И. Зульфиу
77'
Замена
I. Mustafa
️️️️
A. Ajzeraj
Желтая карточка
D. Ingvarsson
75'
ГОЛ! 1:2!
И. Снаэр Торвальдссон
Пас отдал
Х. Гуннлаугссон
71'
Замена
D. Ingvarsson
️️️️
K. Jónsson
68'
61'
Желтая карточка
Ф. Малоку
53'
Желтая карточка
В. Туша
Желтая карточка
Х. Гуннлаугссон
52'
Замена
B. Stokke
️️️️
O. Sigurjonsson
46'
Желтая карточка
O. Sigurjonsson
35'
23'
ГОЛ! 0:2!
В. Туша
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Манай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брейдаблик
44
Дамир Муминович
ЦЗ
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
30
A. Yeoman
ЦФ
19
Kristinn Jónsson
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Дрита
5
J. Mesa
ЦЗ
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
4
Рон Броя
ЦП
14
Альберт Дабикяй
ЦП
23
Илиаса Зульфиу
ПВ
3
Блертон Шедзи
ЦФ
2
Бесник Красники
ЦФ
1
Фатон Малоку
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
29
Samson Ebuka Obioha
ЦФ
9
Арб Манай
ЦФ
Брейдаблик
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
16
Dagur Örn Fjeldsted
ЦП
28
Atli Þór Gunnarsson
ЦП
20
Benjamin Stokke
ЦФ
13
Патрик Йоханнесен
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
Дрита
22
Laurit Behluli
ВР
74
Eron Isufi
ВР
36
I. Mustafa
ЦП
47
Dienit Isufi
ЦП
17
K. Selmani
ЦФ
2-2-2-4
44
Муминович
21
Маргейрссон
10
Торвальдссон
8
Эйнарссон
10
Стейндорссон
7
Гуннлаугссон
30
1
3
19
2-2-1-5
5
15
Бейтулай
4
Броя
14
Дабикяй
23
Зульфиу
1
Малоку
9
Манай
29
25
Туша
7
3
20
20
3
19
18
18
19
7
36
36
7
23
Зульфиу
17
17
23
Зульфиу
Остались в запасе
Брейдаблик
Дрита
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
16
Dagur Örn Fjeldsted
ЦП
28
Atli Þór Gunnarsson
ЦП
13
Патрик Йоханнесен
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
22
Laurit Behluli
ВР
74
Eron Isufi
ВР
47
Dienit Isufi
ЦП
Остались в запасе
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
16
Dagur Örn Fjeldsted
ЦП
28
Atli Þór Gunnarsson
ЦП
13
Патрик Йоханнесен
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
Остались в запасе
22
Laurit Behluli
ВР
74
Eron Isufi
ВР
47
Dienit Isufi
ЦП
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Статистика матча Брейдаблик - Дрита
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Брейдаблик
3 : 1
11.10.2026
Кефлавик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
4 : 1
20.09.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Фрам
1 : 3
15.09.2026
Брейдаблик
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Информация о матче
Главный судья:
Jan Petrik, Czech Republic
Стадион:
Kópavogsvöllur, Kópavogur
Новости команд
Все
Брейдаблик
Дрита
«Интер Эскальдес» – «Дрита»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Дрита» – «Интер Эскальдес»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Дрита» – «Тре Фиори»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Целе» – «Дрита»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Целе» – «Дрита»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.02
25 февраля
«Страсбур» – «Брейдаблик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Брейдаблик» – «Шэмрок Роверс»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.10 10:33
«Шахтер» – «Брейдаблик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025
2025.11.06 19:35
«Шахтер» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.11.05 11:44
«Зриньски» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.06 09:56
«Интер Эскальдес» – «Дрита»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Дрита» – «Интер Эскальдес»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Дрита» – «Тре Фиори»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Целе» – «Дрита»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Целе» – «Дрита»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.02
25 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+