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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Бранн
Сарпсборг 08 - Бранн: онлайн-трансляция 02 августа 2025
Сарпсборг 08
02.08.2025, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
- : -
Не начался
Бранн
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Сарпсборг 08 - Бранн
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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0
Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Сарпсборг 08
Бранн
Фанаты «Бранна» пожертвовали деньги в детский дом Алматы
30 августа 2024, 12:35
1
«Астана» разгромила «Бранн» и прошла в следующий этап Лиги конференций
29 августа 2024, 19:01
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29 августа 2024, 15:11
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29 августа 2024, 10:33
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
15 февраля 2022, 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
24 января 2022, 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
14 февраля 2020, 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
24 июля 2019, 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
23 июля 2019, 21:20
9
Фанаты «Бранна» пожертвовали деньги в детский дом Алматы
30 августа 2024, 12:35
1
«Астана» разгромила «Бранн» и прошла в следующий этап Лиги конференций
29 августа 2024, 19:01
«Астана» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа 2024, 15:50
Астана сделала «ответку» Кайрату
29 августа 2024, 15:11
Бабаян прокомментировал предстоящий матч против «Бранна»
29 августа 2024, 10:33
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- : -
28.06.2025
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Мольде
- : -
29.06.2025
КФУМ-Камератене
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29.06.2025
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Брюне
- : -
29.06.2025
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Русенборг
- : -
28.06.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Хаугесунд
- : -
29.06.2025
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Мольде
- : -
29.06.2025
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Фредрикстад
- : -
29.06.2025
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Брюне
- : -
29.06.2025
ХамКам
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Сарпсборг 08
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Норвегия. Элитсериен, 10 тур
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22.06.2025
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Сарпсборг 08
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