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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия М - Янг Бойз
Боруссия М - Янг Бойз: обзор матча 24 августа 2016
Боруссия М
24.08.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
6 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Янг Бойз
9'
Т. Азар
33'
Раффаэл
40'
Раффаэл
64'
Т. Азар
77'
Раффаэл
84'
Т. Азар
79'
Й. Раве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Янг Бойз
ГОЛ! 6:1!
Т. Азар
Пас отдал
Ю. Корб
84'
79'
ГОЛ! 5:1!
Й. Раве
ГОЛ! 5:0!
Раффаэл
Пас отдал
Т. Азар
77'
Замена
Ю. Корб
️️️️
Т. Янчке
72'
69'
Замена
К. Дуа
️️️️
М. Фрай
ГОЛ! 4:0!
Т. Азар
Пас отдал
Раффаэл
64'
62'
Желтая карточка
М. Фрай
Замена
М. Дауд
️️️️
К. Крамер
59'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
Т. Штробль
53'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Закария
45'
Замена
Т. Шик
️️️️
М. Сулеймани
45'
Замена
Ю. Кубо
️️️️
С. фон Берген
ГОЛ! 3:0!
Раффаэл
Пас отдал
Л. Штиндль
40'
39'
Желтая карточка
Я. Лецяск
ГОЛ! 2:0!
Раффаэл
33'
ГОЛ! 1:0!
Т. Азар
Пас отдал
Раффаэл
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЛП
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Янг Бойз
38
Ивон Мвого
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
21
Ален Роша
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
26
Ян Лецяск
ЛП
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Денис Закария
ОП
22
Йорик Раве
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
23
Скотт Суттер
ПП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
27
Линус Обексер
ЦЗ
4
Милан Вилотич
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Зоммер
15
Кристенсен
24
Янчке
30
Эльведи
23
Крамер
5
Штробль
19
Джонсон
9
Азар
13
Штиндль
7
Херрманн
11
Раффаэл
3-1-5-1
38
Мвого
5
фон Берген
21
Роша
5
Вютрих
6
Закария
23
Суттер
26
Лецяск
22
Раве
6
Бертоне
10
Сулеймани
9
Фрай
24
Янчке
4
Корб
4
Корб
24
Янчке
5
Штробль
23
Вестергор
23
Вестергор
5
Штробль
23
Крамер
81
Дауд
81
Дауд
23
Крамер
9
Фрай
9
Дуа
9
Дуа
9
Фрай
10
Сулеймани
13
Шик
13
Шик
10
Сулеймани
5
фон Берген
14
Кубо
14
Кубо
5
фон Берген
Остались в запасе
Боруссия М
Янг Бойз
28
Андре Хан
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
Главный тренер
Андре Шуберт
1
Марко Вельфли
ВР
27
Линус Обексер
ЦЗ
4
Милан Вилотич
ЦЗ
14
Милан Гаич
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
27
Линус Обексер
ЦЗ
4
Милан Вилотич
ЦЗ
14
Милан Гаич
ЦП
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Боруссия М - Янг Бойз
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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